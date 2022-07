En un artículo en la revista Temas para el debate, que él mimo dirige, el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, admite que existe preocupación, incertidumbre y el pulso de la calle se encuentra "alborotado". Pero señala como culpables de esta situación a los medios de comunicación, que a su juicio son "incapaces" de transmitir informaciones "mínimamente veraces". Además, sin digerir aún la derrota socialista en Andalucía, critica a Juanma Moreno por ocultar las siglas del partido en las pasadas elecciones andaluzas.

Una vez más, el presidente del CIS da muestras de su sanchismo más descarado, una actitud política que ha hecho que la entonces prestigiosa encuestadora pública se hunda en el mayor de los descréditos.

Los elogios a Sánchez culminaron hace menos de un mes con la presentación de una hagiografía del presidente del Gobierno, pocos días después del descalabro en las andaluzas. En la presentación calificó al presidente del Gobierno como "un líder con dignidad" y "una fortuna para el PSOE", y habló sin ruborizarse del "liderazgo singular, el liderazgo desde abajo" de Sánchez, al que auguró unos resultados electorales futuros por encima del 28%

La de hoy no es la primera vez que el presidente del CIS critica a quien no le baile el agua a Pedro Sánchez. Así, en plena jornada de reflexión de las elecciones de Madrid del 4 de mayo, Tezanos arremetió contra la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, en un artículo en el que criticaba también el apoyo electoral que tiene en torno "al mundo de las tabernas".

En el artículo del número de mayo de Temas para el debate, titulado "Globos políticos y escenarios singulares", Tezanos se refería a las singularidades de esos comicios del 4-M, entre las que citaba la "sorpresa" de "la mayor parte de los analistas" por "la escasa entidad intelectual y política de la candidata" popular.

"Algunos, incluso, no han dudado en recordar su pobre trayectoria anterior en el PP, subrayando la humillación que tuvo que soportar por parte de quienes valoraron en su día su nivel óptimo de competencia encargándola del Twitter del perro de Esperanza Aguirre ("Pecas")", afirmaba entre otras cosas.

Pero el intento de desprestigiar a Ayuso se le volvió en contra. La líder popular recogió el guante y le contestó con sorna en Twitter con un "hola tabernarios, ¿qué tal lleváis la jornada?".

Hola tabernarios, ¿qué tal lleváis la jornada?#Elecciones4M — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) May 4, 2021

Y después de eso, además, Ayuso arrasó en las elecciones, ganando prácticamente en todos los municipios de la Comunidad de Madrid, en todos los feudos del PSOE, y acelerando el fin de la carrera política de Pablo Iglesias y la retirada de Ángel Gabilondo de la política madrileña para convertirse en Defensor del Pueblo.

Hoy de nuevo Tezanos sale al rescate del presidente al que debe su bien remunerado cargo en el CIS y culpa a los medios de comunicación del ambiente que se respira en la calle. Indica que las actuales circunstancias y problemas "de alta intensidad" suscitan preocupaciones e incertidumbres y llevan a "una continua ebullición de los estados de ánimo", con "cambios vertiginosos en la opinión pública".

Pero, y esto es lo que llama la atención, Tezanos considera que esta opinión de los ciudadanos está influida por una estructura de medios de comunicación que se ha quedado "obsoleta" en cuanto a los soportes técnicos y, sobre todo, "en su capacidad para transmitir informaciones claras y mínimamente ordenadas y veraces". Es decir: no es que los ciudadanos estén preocupados por no poder hacer frente al pago del recibo de la luz o que tengan que suspender o reducir sus vacaciones por no poder llenar el depósito ni hacer frente a unos gastos desbocados con una inflación de dos dígitos. Es que los medios son incapaces de transmitir información veraz, clara y ordenada.

Sigue su análisis señalando la causa de esta situación, que no es otra que la pérdida de audiencias y la inestabilidad financiera de los medios de comunicación. Todo ello se traduce, en opinión de Tezanos, en unas condiciones laborales precarias y en la contratación externa de artículos "en los que predominan las opiniones, los chascarrillos —a veces demasiado hirientes y descalificadores— y las ocurrencias, orientadas a intentar llamar la atención de las audiencias". Y compara la situación actual con "el viejo trabajo informativo", que a su entender "se atenía a procedimientos y enfoques meticulosos y objetivos".

Añade el presidente del CIS que "las crisis energéticas" y el deterioro medioambiental del planeta son los motivos de que muchas personas se encuentren "inquietas y preocupadas", creándose un clima propicio para los "propaladores de extremismos apocalípticos y argumentos agresivos" en el ámbito político y comunicativo, que "hacen su agosto".

Sangrando por la herida de Andalucía

En el mismo artículo, José Félix Tezanos lanza una crítica, aunque sin citarlo expresamente, al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, reciente ganador de las elecciones autonómicas con mayoría absoluta. Señala que "algunos solo utilizan como reclamo electoral su propio nombre, al margen de cualquier sigla de partido".

Tezanos critica a los que "ocultan todo lo que pueden" las siglas como si fuera algo malo pertenecer a un partido, una táctica que emplaza a votar "solo una sonrisa o una pose fotográfica agradable". Da la impresión de que el presidente del CIS no ha superado aún el batacazo que sufrió en Andalucía el socialista Juan Espadas, candidato de Pedro Sánchez.