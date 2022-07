"Iglesias cree que su Perú no lo jodió el chalé sino Ferreras, sin el cual nunca habría podido comprar ese chalé"

El Mundo

"Sánchez acude al Debate de la Nación enfrentado a todos y obligado a anunciar otra batería de medidas ante la gravedad de la crisis". Al margen de las repetidas medidas comprometidas con las clases trabajadoras y bla, bla, bla, nada concreto de momento.

Lucía Méndez intenta animar a su ídolo Sánchez. "Para el Debate del estado de la Nación, Moncloa anuncia una nueva remesa de «medidas potentes» para ayudar a las clases medias y trabajadoras a pasar el trance de una inflación que no se modera, a pesar de los desvelos del Gobierno. En las reuniones internas, los socialistas se preguntan, con angustia, por qué razón este desempeño en favor de los españoles no produce una inflexión en la curva descendente de la intención de voto del PSOE. Ni siquiera las ONG detectan que la desigualdad se haya reducido con las medidas del Gobierno. Pedro Sánchez, y todos los socialistas con él, presumen de gestionar la actual crisis con sensibilidad social hacia los más vulnerables, a diferencia de los gobiernos del PP, que resolvieron la gran recesión y la emergencia de la prima de riesgo con recortes en el Estado del bienestar". No debe recordar Lucía que los primeros recortes los aplicó Zapatero bajando las pensiones y los sueldos de los funcionarios. Serán cosas de la edad… o de la cercanía de Ferreras.

"Este Gobierno nació contra la corrupción y los abusos del PP". Qué va, Lucía. Este gobierno nació del pacto entre el sanchismo, la ultraizquierda, los etarras y los separatistas para echar al PP del poder. Este Gobierno nació de la mentira de no dormiré con Podemos, no pactaré con Bildu , jamás, jamás con los independentistas. La corrupción les importa y les importó lo que a ti, un pepino. "Sin embargo, en este momento las alianzas de Pedro Sánchez le están pasando una factura, sin que el presidente pueda evitarlo". ¿Acaso pensaba que se iba a ir de rositas? "La Ley de Memoria es el último incendio, avivado por los jubilados del PSOE que no entienden a Pedro Sánchez". Los jubilados del PSOE, dice con desprecio. Pues a lo mejor los jubilados acaban jubilando a tu chico en las urnas, Lucía.

"Pero el gran problema político del presidente Sánchez, que no podrá resolver en este Debate del estado de la Nación, lo tiene dentro del Gobierno", con Pablo Iglesias liandola parda con Ferreras. Anda que Ferri, con lo listo que te crees. ¿Cómo se te ocurre reunirte con Villarejo?

"Todo este jaleo que emite el Ejecutivo, en directo y en estéreo, es gloria bendita para el nuevo presidente del PP. Alberto Núñez Feijóo sólo tiene que presentarse como alternativa seria frente al Gobierno de los líos. Y es exactamente lo que está haciendo. Aunque Pedro Sánchez quiera gestionar seriamente sus competencias, las compañías no le ayudan a transmitir estabilidad institucional. Que es precisamente su empeño en este primer Debate del estado de la Nación como presidente". No se puede transmitir estabilidad institucional rodeado de ultras como Iglesias, rufianes, otegis. Por muchas lucíasmendez que tengas a tu servicio.

Dice Jorge Bustos que "la izquierda española no está bien, y cuando la izquierda española no está bien pasan cosas terribles en España". "La izquierda española se ha entregado a la balacera cainita porque anticipa, sondeo en mano, que va a perder el poder y alguien tiene que tener la culpa, además de los españoles que declaran su rotunda intención de votar a la derecha española. Para Sánchez la culpa es de los fumadores de puros en cenáculos madrileños. Para Yolanda Díaz es que el Gobierno no tiene alma", menos ella, claro. "Y luego está Iglesias, que finge creer que su perú no lo jodió el chalé sino Ferreras, sin el cual nunca habría podido comprar ese chalé". A la parejita se le estropeó el amor de tanto usarlo.

"La izquierda española sangra por una doble brecha entre lo que predica y lo que vive y entre lo que promete y lo que da. Pero no debe temer al porvenir. Cuando gobierne la derecha las culpas se realinearán mágicamente, con súbita claridad, y la dividida izquierda española recuperará la unanimidad de los pelotones de fusilamiento". Todos contra la derecha. Eso ya lo hemos vivido.

Rafa Latorre se indigna con la entrega del sanchismo a ETA. "Que el PSOE haya decidido sumar a Bildu a una legitimidad preconstitucional fundada en el antifranquismo para sentar una memoria oficial contra la [todavía] mitad de la Cámara es un hecho relevante. Quizás el más relevante de toda la legislatura, por lo que supone de refundación de un partido tan bien lobotomizado que ya es incapaz de recordar por qué mataban a sus militantes". Lo peor es que hasta dan las impresión de que les parece bien.

El País

"Sánchez anunciará medidas de protección para las clases medias". Sí, esas que nunca llegan a las clases medias. En fin, Carlos Cué hace lo que puede. "Pretende utilizar la sesión parlamentaria como el lugar perfecto para mostrar las diferencias de la gestión de la crisis entre su Gobierno de coalición y el PP, que gobernó entre 2011 y 2018 y protagonizó algunas de las medidas más duras de la época de la austeridad que dominó Europa tras la crisis financiera de 2008". Puede empezar por las que tomó Zapatero recortando pensiones y el sueldo de los funcionarios, entre otras muchas medidas. No nos engañemos, el debate no le importa nada más que a los periodistas antes de irse de vacaciones.

Fernando Aramburu homenajea a Miguel Angel Blanco. "Al crimen que acabó con la vida de Miguel Ángel Blanco se le ha atribuido relevancia simbólica. Afirman algunos que señala un antes y un después en la resistencia civil contra ETA. Ciertos factores coadyuvan a afianzar este parecer, más que nada porque los testimonios prueban que el asesinato de Miguel Ángel Blanco desató una ola de coraje colectivo como no se había visto hasta entonces, razón de sobra para que sea percibido como un punto de inflexión en la larga historia de horror y sangre". Y ahí tienes ahora al PSOE, socio de los herederos de los asesinos, quién lo iba a decir.

ABC

"Sánchez y Feijóo rompen las negociaciones del CGPJ la víspera del debate sobre el estado de nación". El PSOE no quiere ningún pacto. Quiere los jueces y punto pelota. "Sánchez apunta al PP para aprobar nuevas medidas en el primer debate de la nación en siete años". No me digan que Sánchez va a contar con el PP para algo que no sea para el CGPJ. No me lo creo.

Un editorial esperanzador. "Poco a poco algunas voces en el PSOE van alzándose contra Pedro Sánchez". Son esos socialistas jubilados a los que se refiere con desprecio Lucía Méndez por oponerse a que la historia la redacten los asesinos de ETA.

"Pero el silencio entre los socialistas controlados por Sánchez, es decir, la inmensa mayoría, dice mucho de en qué se ha convertido el PSOE. Si lo que impera es el temor a disentir, malo. Y si lo que ocurre es que los actuales dirigentes están de acuerdo con equiparar a los etarras con benéficos demócratas, y con esta sobrevenida alianza de complicidades con Bildu, peor". Pues todo apunta a lo segundo, el PSOE no solo se ha podemizado, se ha mimetizado con los filoetarras. Ya es prácticamente imposible diferencia a Otegi de Sánchez.

La Razón

"Los socios de Sánchez romperán el voto en las conclusiones del debate de la nación". Como dice Morodo, " el PP no tiene nada que perder en este debate , y en cuanto a lo que pueda ganar, en la dirección popular están convencidos de que la partida se jugará de verdad en septiembre, más allá de la batería de titulares que pueda dejar Sánchez en esta semana parlamentaria para subir el ánimo de su electorado". Así que habrá que pasar estos dos días y puerta.