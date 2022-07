Este domingo se celebró en Ermua el homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato con la presencia del Rey y también de Pedro Sánchez entre otras autoridades, motivo por el que varias asociaciones de víctimas declinaron asistir. El homenaje llegaba justo en la semana en que se va a aprobar la Ley de Memoria Democrática con el apoyo de Bildu y en los días previos se vivieron situaciones esperpénticas, como el hecho de que Mari Mar Blanco, la hermana del concejal asesinado, tuviera que pedir poder tomar la palabra. Finalmente, Blanco sí habló y también lo hizo Pedro Sánchez, quien además de alabar el "espíritu de convivencia que le debemos a Miguel Ángel Blanco", aseguró que "si hoy Euskadi y España son países libres y en paz es gracias a todos y todas los que apostaron por la unidad".

En Ermua, el presidente cosechó críticas y silbidos. Un día después, las víctimas que no quisieron estar presentes por la presencia de Sánchez han hablado con dureza de lo que se vio en el homenaje. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, se ha hecho eco en las redes sociales de la polémica frase de Sánchez: "ETA asesinó para conseguir la independencia de Euskadi y así no formar parte de España. Es indecente que el presidente del Gobierno diga en un acto de homenaje a víctimas Euskadi y España son países libres y en paz".

ETA asesinó para conseguir la independencia de Euskadi y así no formar parte de España. Es indecente que el presidente del gobierno diga hoy en un acto de homenaje a víctimas del terrorismo "Euskadi y España son países libres y en paz".

"Hemos hecho bien en no asistir", sentenciaba Araluce, que en declaraciones a Libertad Digital insiste en calificar de "indecencia" lo visto en Ermua. "Nos parece un mensaje muy en su línea, nos parece una falta de todo, una indecencia", señala la presidenta de la AVT enfatizando que Sánchez estaba participando en un homenaje al tiempo que pacta "con los herederos del brazo político de ETA una ley que victimiza a los terroristas" y "reescribe la historia", en alusión a la Ley de Memoria Democrática.

También apunta, en alusión a la definición del País Vasco como "país," que "no hay que perder de vista que ETA asesinaba porque tenía un fin político", la "independencia de Euskadi". "Me parece indecente por no decir una palabra peor", insiste.

Ni una reunión con las víctimas

Araluce también destaca un hecho: que Sánchez, en todos los años que lleva en el poder, "nunca se ha reunido" con las víctimas "a pesar de haber insistido y haber pedido reuniones con él". "No ha perdido ni un minuto en reunirse con nosotros pese a habérselo pedido", reitera, destacando cómo el presidente "dice una cosa y hace la contraria", en referencia a sus palabras en Ermua pidiendo estar con las víctimas. "No se puede ir a un acto a darse golpes en el pecho cuando no le interesamos nada", señala. Sobre el Rey, en cambio, subraya cómo siempre ha estado con ellas, "no solo de palabra sino con hechos". "A otros les puede engañar, a nosotros ya no nos engaña", zanja sobre el socialista.

El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, muy crítico con Sánchez en los días previos al homenaje, dice unas horas después que su colectivo "no podía txapotear en la sangre de Miguel Ángel Blanco" acudiendo al acto. En declaraciones a LD, Portero afirma que es "una contradicción, una indignidad y una hipocresía" que "alguien que ha acercado al preso" que mató al concejal, asesinado "por no ceder al chantaje" de la banda terrorista, asista ahora al homenaje.

El "compungido" Sánchez

También destaca Portero cómo la nueva ley de memoria "quiere equiparar a los muertos del GAL con las víctimas de ETA", a unos "destructores del Estado" con "los constructores de la democracia", citando a los políticos asesinados, policías, jueces o a su propio padre, el fiscal Luis Portero.

Sobre el "compungido" discurso de Sánchez, "lleno de sinsentidos", Portero dice que constituyó un "postureo innecesario" de Pedro Sánchez, que "parecía más bien un plañidero". "Quería dar una imagen de poner una vela a Dios, cuando pone muchas más velas al diablo que a Dios", en alusión a los pactos con Bildu de un lado y a las víctimas, por otro. El presidente de Dignidad y Justicia, como Araluce, destaca cómo en cuatro años Sánchez "nunca se ha reunido con ninguna asociación de víctimas del terrorismo" y cómo nunca ha mencionado un nombre concreto en sede parlamentaria mientras que sí lamentó "la muerte de un terrorista de ETA, Igor González Solá", en el Senado.

El Rey como "parapeto"

En cuanto a la mención del País Vasco como país, Portero se pregunta por qué asesinaron a Miguel Ángel Blanco "si era de un país diferente". "El discurso fue totalmente abominable y no podíamos formar parte de esa pantomima", insiste, poniendo en valor, por otra parte, el del Rey: "Su credibilidad es total. Para nosotros siempre ha sido un aliento muy reconfortante, tiene nuestro máximo respeto". Portero sí lamenta que Sánchez haya usado al monarca "como escudo para no recibir todas las críticas". En su opinión, el Gobierno lo usó "como parapeto" garantizándose así la asistencia del PP o de Mari Mar Blanco.

Mientras, quien fuera presidente de la AVT y hoy diputado de Vox, Francisco José Alcaraz, dice sobre el acto que sirvió para confirmar que Sánchez "está culminando el proceso" que comenzó José Luis Rodríguez Zapatero para que no haya "vencedores ni vencidos" y se forje un final que "equipare víctimas y verdugos". En su opinión, calificar de país a Euskadi poniéndolo al mismo nivel que España evidencia que el PSOE ha dado por ganada la batalla del proyecto político de ETA.

"A mí no me verán con el PSOE" en un homenaje, afirma Alcaraz, para quien eso "sería blanquear el proyecto político que comparte con ETA. Considero que a Pedro Sánchez y al PSOE hay que dejarlos solos en cualquier homenaje que se haga", señala. Ningún representante de Vox anunció al acto en Ermua; sí acudieron, en cambio, al organizado este viernes a las puertas del Congreso por Jaime Mayor Oreja y María San Gil.