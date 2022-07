En Ermua, en el homenaje a Miguel Ángel Blanco, Pedro Sánchez, además de aludir a Euskadi como "país", se dirigió a Mari Mar Blanco y a todas las víctimas del terrorismo para afirmar que "ni todos los actos de reconocimiento, ni la entrega de condecoraciones, ni las medidas de carácter asistencial de apoyo serán nunca suficientes" para compensar a los familiares de los que "nunca más regresaron". "Debemos seguir empeñados en la memoria y en el recuerdo. Y debemos seguir empeñados en el afecto hacia las víctimas, porque parte de nuestra dignidad como sociedad se la debemos a ellas".

Sin embargo, según denuncian los colectivos de víctimas que decidieron no asistir al acto, que se celebró la misma semana del pacto con Bildu de la Ley de Memoria Democrática, el "afecto" de Sánchez ha brillado por su ausencia en estos cuatro años. Nunca se ha reunido con ellos.

La presidenta de la AVT, Maite Araluce, señala que su colectivo ha pedido reunirse con Pedro Sánchez "en distintas ocasiones" y desde Presidencia les han indicado que no podía por problemas de agenda y que ya se pondrían en contacto con ellos, algo que no ha ocurrido hasta la fecha. "No tiene intención de recibirnos", dice a LD Araluce, que apunta que sí han mantenido encuentros con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con quien hubo un "trato bastante fluido al principio" hasta que "empezamos a criticar sus políticas". No han vuelto a verlo más.

Mientras, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, destaca cómo en su opinión debe ser el propio Pedro Sánchez quien "invite a las asociaciones" y recuerda cómo los anteriores presidentes, "incluso el propio Zapatero", se reunieron con las víctimas motu proprio.

Desde su colectivo, denuncian que han pedido en estos años "cuatro reuniones" a Marlaska y "en las cuatro siempre tenía la agenda ocupada". Portero recuerda que sólo pudieron verlo nada más llegar al cargo, en junio de 2018, "cuando nos dijo que no iba a acercar presos con delitos de sangre y luego ha hecho lo contrario". Después, señala, "nunca hemos tenido ocasión de vernos con él".

Portero también destaca cómo "se ha excusado" ante eventos como entregas de premios de la asociación o presentaciones de libros. Sobre Sánchez y su "afecto" a las víctimas, señala que "los hechos son los hechos y esta es la realidad. Cuando dices eso, es que quieres tener cercanía y no ha existido".