El PP facilita con su abstención la aprobación del decreto de medidas económicas del Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido sacar adelante su real decreto de "medidas económicas anticrisis por las consecuencias de la guerra de Ucrania". Finalmente, el Partido Popular se abstendrá porque consideran que "al incluir dos de sus medidas", es la "posición más coherente".

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha sido el encargado de defender la convalidación del Real Decreto anticrisis durante el pleno en el que ha reconocido que los próximos meses "van a ser difíciles si la guerra de Ucrania no termina". El Gobierno confiaba en la abstención del PP desde que rebajaron el IVA de la luz del 10 al 5% , una propuesta que había hecho hace unos meses Alberto Núñez Feijóo."Es tiempo de buscar consensos, de estar de acuerdo en lo esencial que es en ayudar a nuestros ciudadanos", ha afirmado Bolaños antes de presentar el paquete de medidas por valor de 15.000 millones.

Pese a pedir en público el respaldo del PP, el diputado del PSOE, Pedro Casares, ha aprovechado su turno en la tribuna para cargar contra el PP. "Parece que para ustedes no hay guerra, sólo están en guerra contra este Gobierno", ha afirmado mientras ha preguntado: "¿Qué pasaría si mañana dejáramos de subvencionar con 20 céntimos el litro?" "Para ustedes todo es poco y, sin embargo, no proponen nada", ha añadido.

Insuficiente

A pesar de ello, los de Alberto Núñez Feijóo han dado a conocer su abstención aunque precisan que "es un plan insuficiente e incompleto, puesto que carece de medidas específicas para las clases medias", y recuerdan que ellos proponían que se deflactara la tarifa del IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros. Añaden que el ejecutivo "persiste en no abaratar el coste de la Administración con el Ejecutivo más caro de la historia, con 22 ministros y más de 800 asesores adscritos al Gobierno de España".

Pese a ello, "la rectificación de Pedro Sánchez respecto a la bajada del IVA a la electricidad (un cambio de criterio que llega tarde y que ha costado un total de 200 millones de euros a los españoles) junto con la puesta en marcha de ayudas directas a las rentas más bajas para paliar mínimamente los efectos de la inflación, llevan al PP a abstenerse en la votación correspondiente", sentencian los populares.

En un comunicado enviado por el PP, explican también que aunque se abstendrán en el día de hoy, no están de acuerdo con "las medidas fiscales promovidas por Pedro Sánchez e inspiradas en la doctrina económica de Podemos" que el presidente del gobierno anunció este martes durante la primera jornada de debate sobre el estado de la nación y que impondrán nuevos impuestos a la banca y a las eléctricas. Ahí, "nuestra postura ha de ser contraria", sentencian.

"No podemos acompañar al PSOE en su intento de marcaje a la vicepresidenta Díaz, y no podemos avalar unas tesis económicas que podrían endosar nuevas subidas de precios a la energía y los hidrocarburos. Tampoco podemos apostar por la aceleración en la descarbonización, que reduce las vías de generación eléctrica, minora la oferta y abre la puerta a un incremento en las tarifas que soportan los españoles", explican fuentes del PP que añaden que "además, no existen garantías de que el supuesto impuesto a las entidades financieras, inconcreto y difuso por el momento, no se acabe trasladando a los ciudadanos de forma que vean como se encarecen sus créditos, se reduce la retribución de sus ahorros, se restringe el crédito o se generan sobrecostes en comisiones bancarias ordinarias por mantenimientos de cuentas corrientes o retirada de efectivo".

"El PSOE no apoya nuestra propuesta de bajadas de impuestos a las clases medias de nuestro país, y el PP no apoyará subidas de impuestos que pueden afectar a los españoles. Las medidas son útiles para congraciar a Pedro Sánchez con sus socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios, pero no lo son para ayudar a los ciudadanos con sus problemas cotidianos. No apoyamos la doctrina económica general de este Gobierno. Cuando se sustancie cada uno de los puntos a valorar fijaremos posición. Sin más información nuestro voto será contrario a las pretensiones de un Ejecutivo que renuncia a la centralidad política y copia las propuestas que inspiraron la creación del Podemos de Pablo Iglesias", sentencian los populares.