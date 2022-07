Feijóo reúne a las víctimas del terrorismo el día en el que Sánchez aprueba con Bildu su "ley de memoria"

El líder del Partido Popular quiere mostrar su apoyo a las víctimas del terrorismo en el día en el que Pedro Sánchez va a aprobar con los proetarras de Bildu su ley de memoria. Por ello, Alberto Núñez Feijóo reunirá a más de una veintena de asociaciones para mostrarles el respaldo del PP.

"La reunión se celebra en el marco del 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco. No está en la agenda pública del partido porque planteábamos una reunión discreta y no mediatizada en un momento que no es fácil para ellos ni en lo personal ni en lo anímico", explican fuentes del PP que recuerdan que "no lo es por el aniversario y no lo es por la Ley de memoria democrática acordada con Bildu. Por ese motivo, hemos optado por circunscribir la reunión al ámbito privado".

Se trata del primer encuentro de Alberto Núñez Feijóo con las asociaciones, "y estamos satisfechos de que la inmensa mayoría vayan a sentarse con el presidente del PP toda vez que algunas no asistieron al acto organizado el domingo por el alcalde de Ermua para no coincidir con Pedro Sánchez", recuerdan los populares que añaden que "será un encuentro en el que manifestaremos nuestro respeto por las víctimas, nuestra solidaridad con su dolor, y nuestro compromiso por ayudar a que este país no afronte su futuro olvidando su pasado".

Todo ello después de que este martes, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, pidiera desde la tribuna un minuto de silencio en el 25 aniversario del asesinato del concejal popular de Ermua, Miguel Ángel Blanco.

Además, Feijóo se verá con las asociaciones con las que Pedro Sánchez no se ha querido reunir en los últimos años a pesar de que les prometió "afecto". Un supuesto "afecto" que este jueves se traduce en la aprobación con Bildu de una ley con la que los proetarras quieren rescribir la Transición.

Feijóo ha explicado que "van a ir todas las asociaciones de víctimas" a ese encuentro. "Pocas veces hemos tenido ocasión en sentarnos a la mesa más de 20 asociaciones". "¿Qué le explicamos a esta gente?", se ha lamentado el líder del PP en una entrevista en Telecinco en la que ha tachado el acuerdo de Sánchez con Bildu como "ley de desmemoria democrática".

"Creo que así no se construye, se destruye", ha dicho Feijóo sobre el gobierno de PSOE y Podemos al que ha acusado de pactar una "ley Bildu", un retroceso en las libertades y la democracia.