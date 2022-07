Los diputados de ERC, Bildu y Podemos abandonan el pleno tras la lección de un diputado de Vox sobre Puig Antich

Los diputados de ERC, Bildu y Podemos han protagonizado este jueves un nuevo numerito en el Congreso cuando se han levantado de sus escaños y han abandonado el Hemiciclo en el turno de palabra el diputado de Vox, José Contreras.

El representante de la formación de Santiago Abascal tomaba la palabra para responder a la representante de ERC, Carolina Telechea. Al inicio de su turno de intervención, se ha dirigido a la representante separatista: "Se ha referido al poema de Salvador Puig Antich en el que decía que el ‘silencio no amordazará su nombre’".

"El silencio sí que ha amordazado el recuerdo de la señora de ERC que ha olvidado que Salvador Puig Antich fue ejecutado no por ser anarquista sino por haber matado al policía Francisco Anguas que tenía 24 años", ha explicado Contreras.

Contreras, que es jurista y catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Sevilla, arrancaba su intervención recordado que Salvador Puig Antich fue ejecutado por matar a un policía, no por ser anarquista, provocando la indignación de los diputados de Podemos y los separatistas.

Tras ello, y como ya hiciera el presidente de Vox, Santiago Abascal, recordaba que, durante la II República, militantes socialistas asesinaron a Calvo Sotelo, lo que provocó el estallido de la Guerra Civil. Una víctima que no reconoce la nueva ley de Memoria Democrática, según ha recordado el propio Contreras desde la tribuna del Congreso.

"Esta es una ley que Vox derogará nada más llegar al Gobierno porque es una ley digna de Orwell. Qué lástima que el PP, con mayoría absoluta, no hiciera lo mismo con la de Memoria Histórica, o en Andalucía", señalaba Contreras, que a continuación ha mostrado imágenes de las víctimas del Frente Popular, la mayoría monjas y curas, que serán excluidos de la nueva norma.

"Batasunizando la memoria"

Su discurso se ha convertido en una auténtica lección de Historia que ha concluido señalando que la nueva norma es "totalitaria" que pretende "suprimir la diversidad de opiniones" y, por tanto, "la libertad" y "pluralidad" para imponer un relato "sectario" sobre la Historia. "Están batasunizando la memoria", ha rematado al denunciar que la ley salga adelante con el apoyo de Bildu para enmendar la Transición.

"El Valle de los Caídos no fue un monumento a la victoria franquista, sino al hermanamiento postrero de los caídos de ambos bandos más allá de la muerte, por eso está presidido por una cruz, no por una estatua de Franco", ha recordado ante la pretensión del Gobierno de querer derribar la cruz. "No aprueben esta ley, no resuciten un cainismo que nos resultó tan caro", ha concluido.