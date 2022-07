Mientras los socios de Sánchez saludan las medidas del presidente del Gobierno como salvadoras de la crisis, en paralelo y fuera de la vista del debate del estado de la nación, se preparan para el mismo golpe económico que ellos niegan y que no dejan de agravar con sus políticas: el partido de Íñigo Errejón, con el apoyo del resto de socios del Gobierno, ha reclamado la preparación de los colegios públicos para suministrar comida gratis a todos los niños. De ese modo, además, los centros públicos, según sus planes, tendrán un atractivo con el que intentar arrebatar alumnos a la concertada. Y es que de la concertada, ni hablan.

El texto redactado por Más País señala que "en lo que va de año, el coste de la vida se ha encarecido por encima del 10% con el incremento de la inflación. Además, según el informe "El coste de la crianza en 2022" de Save the Children, en España cuesta unos 672 euros al mes criar a un hijo o hija. Un 14,5% más que en 2018". Los datos deberían llevarles a poner fin a sus políticas de subidas de impuestos y derroche sin fin. Pero no: les llevan a pedir comida gratis para todos los niños que estén escolarizados en colegios públicos. Para el resto, por ejemplo, los de la concertada, no, claro está. Por lo visto, ahí se acaba el derecho universal. "Con estos datos, criar a un hijo en España es un lujo y un riesgo de caer en la pobreza, especialmente para familias numerosas y monoparentales. Un coste al que casi un millón de familias no pueden hacer frente", afirman tras haber respaldado las políticas de derroche e incremento fiscal propias del socialismo y comunismo que han agravado, justo, lo que ellos dicen denunciar ahora.

"Este informe detalla que lo más caro de la crianza en España es la alimentación, que supone un 17,4% del coste, seguida de la conciliación con un 17,3% y la educación 13,1%. A continuación, se sitúa la vivienda con el 12,5%. Con estos datos, muchas familias en España tienen que elegir entre poner un plato en la mesa o comprar las gafas de sus hijos y, todas estas niñas y niños quedan fuera del acceso al comedor escolar", explican.

"Hoy en día las familias con hijos y las clases medias son quienes soportan la carga impositiva más alta en España", añaden, tras haber contribuido ellos a esa escalada de impuestos. "Por lo que debemos proponer medidas para ayudar a las familias que están abordando un coste de entre 90 y 130 euros por niño de comedor escolar. Un acceso universal y gratuito al comedor es mucho más eficaz que los sistemas de ayudas que nunca acaban de llegar a quien los necesita y, además, elimina trámites, burocracia e ineficiencia", aseguran, de nuevo, tras haber llenado de burocracia todo ministerio tocado por sus partidos hermanos de Podemos y otras marcas blancas comunistas.

"El coste aproximado de esta medida, según la ONG Educo es de unos 1.600 millones al año (una cifra similar a lo que han costado los 20 cent de subvención a la gasolina en solo tres meses)", explica el partido de Íñigo Errejón. "En España 1 de cada 3 niños está en situación de pobreza o exclusión social, son 2,7 millones de niñas y niños, una de las cifras más altas de Europa, pero sólo 1 de cada 10 accede a la beca comedor", detalla esta formación, tras cuatro años de políticas de Pedro Sánchez y de comprensión por parte de su propio partido. "Algo está fallando en nuestro sistema porque la ayuda no llega a quienes más lo necesitan", apostillan. "Integrar el comedor como parte del proyecto educativo, además, mejora el proceso educativo ya que se puede organizar toda la vida escolar en periodos de actividad y descanso, alimentación saludable, recreación y concentración al mismo ritmo para todo el alumnado, dependiendo de la etapa evolutiva y de forma que nadie quede excluido", aclara el texto de Más País.

Y, por todo ello, piden "garantizar el comedor universal y gratuito como parte del derecho a la educación pública". No de la concertada. El que opte a la libertad educativa, que sepa, que se queda sin poder cubrir lo que Más País considera un derecho universal al comedor gratuito. Universal, pero no de los niños de la concertada.