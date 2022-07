Gómez de Liaño: "Tuve que soportar hasta 66 editoriales de 'El País'"

En una entrevista en Es la Mañana de Federico, en esRadio, Javier Gómez de Liaño comenta la decisión de la Audiencia Nacional de investigar al Grupo Prisa por el pago de 200.000 al que fuera magistrado del Tribunal Supremo, Enrique Bacigalupo, por condenar a Javier Gómez de Liaño en el caso Sogecable. Bacigalupo, cercano al PSOE de Felipe González, fue magistrado de la Sala Segunda del Supremo desde 1987 hasta 2011.

Tras la negativa inicial del Juzgado Central de Instrucción nº 6, la Sección Tercera de la Sala Penal ha estimado, finalmente, el recurso presentado por Gómez de Liaño y ha aceptado su personación como perjudicado en la causa.

Gómez de Liaño ha comenzado relatando que su caso "empieza con una denuncia de afectados por los depósitos de Canal+ que relataban cómo sus fianzas fueron retiradas por la empresa". Y continúa diciendo que "apenas comenzar la instrucción me di cuenta que había movimientos extraños con la intención de torpedearla".

"Cuando la empecé —la instrucción— me limité a decir que si el señor Polanco tenía que salir de España tenía que pedir permiso". "Eso no debió de sentar bien", ha relatado y "de pronto el día antes de que tomara declaración Juan Luis Cebrián se me presenta dos recusaciones: una porque mi mujer había criticado a El País y en otra porque se dictó una sentencia contra Cebrián por desacato en un tribunal al que pertenecía mi padre", ha continuado.

"El juez Baltasar Garzón admitió la recusación a trámite y fui apartado del asunto y además empezaron, en una campaña muy bien diseñada, a apartarme. Tuve que aguantar 66 editoriales de El País, algunos en contra de mi mujer", ha denunciado el juez.

Gómez de Liaño ha seguido relatando cómo se sucedieron los hechos y ha dicho que "decidieron ejercer la acción penal contra mí por un delito de prevaricación". Y ha apuntado lo "insólito" de su caso porque "en cuanto se presentó la querella, en lugar de ser una sala de cinco magistrados fue de tres, algo insólito. Lo que me hizo dudar de la buena fe de los jueces es que de los tres magistrados, dos de ellos tenían una afinidad muy estrecha con el PSOE de Felipe González".

"El procedimiento siguió avanzando hasta que se consumó una tragedia: ver cómo te acusaban y condenaban por un delito de prevaricación y con el voto particular en contra del propio magistrado", un voto particular que era más largo que la propia sentencia. "Polanco se jactó y salió una foto histórica celebrando la sentencia en el restaurante Casa Lucio", ha lamentado.

Los audios y pruebas aportados por el comisario Villarejo han servido, como decíamos, para que la Audiencia Nacional haya decidido investigar el caso. Javier Gómez de Liaño ha dicho al respecto que "Villarejo en sus declaraciones y documentación intervenida aporta datos verosímiles. Villarejo, al que no conozco, ha aportado elementos, manifestaciones y circunstancias de cada una de las versiones que va ofreciendo". De hecho ha comentado que "hasta El País llevaba reproduciendo vídeos y audios que afectaban a otras personas", señalado que el medio de Prisa ha dado por cierto cada uno de los audios aportados por el comisario.

"Lo de Villarejo tiene indicios de verosimilitud muy importantes hasta el punto de que la Audiencia Nacional dice que lo aportado de Villarejo tienen indicios de salir de la sospecha para ser verdad", ha apuntado.

Y ha lamentado Gómez de Liaño que lleva 25 años arrastrando esta injusticia y que ahora "la mayoría de los autores de esta historia están muertos. Salvo dos, el resto están muertos. Sólo quedan Bacigalupo, Cebrián, y alguno más que igual habrá que citar a declarar", aunque no ha dicho nombres. "Los hechos denuncian un delito de cohecho activo y pasivo, con un posible delito de blanqueo de capitales y que había una organización o asociación criminal", ha recordado.

Ha añadido el juez que la querella la firmaron "Polanco, Cebrián, Gregorio Marañón y alguno más. Recuerdo que se sumó a título de acusación popular Emilio Rodríguez Menéndez".

"Hay que investigarlo porque leí la denuncia que ofreció Villarejo y me pareció que lo que decía podía ser verdad, por lo que no habrá mas remedio que investigar lo que dice la sala", ha concluido.