"España en vilo a cuenta del follón en el club de La Moraleja" y la escort de los "melones"

El Mundo

"Sánchez ocultó a Díaz las medidas para que no las filtrara como Iglesias". Lucía Méndez vuelve a narrar por enésima vez lo contentos que están los socialistas con el debate del estado de la nación y que se van de vacaciones con el ánimo subido. Dice que Pedro hizo el debate porque " quería volver a resucitar políticamente, esta vez en sede parlamentaria. Aprovechando la ausencia de líder de la oposición como interlocutor en el debate. Sin cara a cara con la alternativa, sólo podía haber un ganador: él mismo". Vamos, un cobarde tramposo que no se atrevía a debatir con Feijóo.

"La oposición habla de «cambio de ciclo» y los socialistas ahora de «cambio de clima»". el estado de ánimo de la sede de la Presidencia se resume así, en boca de los colaboradores de Pedro Sánchez: «Ha sido un chute de adrenalina brutal. La potencia de las medidas anunciadas habla por sí sola. La gente ha entendido perfectamente que esta crisis no la van a pagar los de siempre, sino los que más tienen y más ganan: eléctricas y bancos. El apoyo a estas políticas es generalizado, la prueba es que ni siquiera el PP se ha atrevido a rechazarlas»". Pues ya se pueden ir de vacaciones con la sensación del deber cumplido y dejarnos en paz, que vaya semanita que nos han dado. Ah, y lo de cambio de clima a ver si lo consiguen, porque este calor no hay quien lo soporte.

Joaquín Manso dice que "el discurso de Pedro Sánchez durante el Debate sobre el estado de la Nación resultó una suerte de segunda investidura. Una pieza retórica de política sentimental dirigida a crear una realidad virtual que lo presente como víctima épica de las circunstancias y héroe antifranquista frente a los poderes que encarnan el mito de la plutocracia: él es el pueblo contra sus enemigos. Eficaz, lo fue sin duda". "El presidente supo utilizar la autoridad que le confieren su determinación por el poder y su leyenda de resistente. La mayoría de la investidura quedó prieta: es él o la reacción". "Sánchez sólo tiene un camino y es este, el que escogió cuando decidió asociarse con los extremismos. No hay espacio para él creíble en la centralidad". Tampoco le íbamos a creer así que es mejor que nos ahorre pantomimas y se presente como lo que es, un chulo radical, sin imposturas.

El País

"Europa se prepara ante el abismo energético". Putin tiene a Europa acojonada. Esa es la cruda realidad. "El contraataque de Sánchez". Estará contento el presi. Los medios llevan toda la semana sobándole el lomo con un baboseo que roza lo pornográfico. Hoy Carlos Cué dice, o más bien repite, porque es un plagio de todos sus artículos de la semana, que "Sánchez sale claramente reforzado de una semana decisiva, algo que subrayan todos los políticos de la mayoría que apoya al Gobierno, pero admiten en privado incluso dirigentes de la oposición, que aun así siguen pensando que el mar de fondo arrasará al presidente a medio plazo".

"Hace poco más de una semana, en el PSOE y en Unidas Podemos había una alarma generalizada. El Gobierno no parecía tener ni ánimo —tras las andaluzas se estaba instalando la idea de que la victoria de la derecha es inexorable— ni números". Sánchez estaba triste, cabizbajo, alicaído. Pero como es un fenómeno, un tío con un par, el invencible Pedro se creció en la adversidad. "Pese al batacazo andaluz, muy superior al esperado, en La Moncloa tenían un plan claro de remontada". "La clave es el debate, ahí llegará el giro". Si tomamos como termómetro el PSOE y su bancada, el giro fue de 180 grados. Del hundimiento a la euforia".

"Aquí empieza la remontada. Sánchez ha demostrado por qué está ahí. Cualquier otro se hundiría con el golpe andaluz y las encuestas de estos días. Él ha salido ahí a demostrar que no se rinde y que tiene el mejor instrumento que hay en política para marcar la agenda y salir a la ofensiva: el Gobierno. Y no va a quedarse quieto. Luchará hasta el final. Hay partido", sentenciaba un ministro. Oh, Sánchez, qué grande eres Sánchez, te queremos presidente.

"Él lleva cuatro años en el poder, no tiene ninguna intención de dar un paso atrás y está convencido de que puede ganar en 2023". ¿Acaso alguien se atreve a dudarlo?

"En la bancada progresista piensan que el PP ha cometido un error garrafal y concluyen que Sánchez arrasó en el debate por incomparecencia del rival". Bueno, incomparecencia porque Sánchez es un tramposo cobarde que se lanzó contra un Feijóo que no podía responderle. Con su habitual zafiedad.

"El presidente, que ganó las primarias de 2017 con un mensaje contra el establishment del PSOE, que lo había echado, ahora quiere conectar con su electorado con un nuevo poder al que enfrentarse: los grandes beneficiados de esta crisis. Casi nadie duda de que el primer asalto de esta nueva batalla le ha salido muy bien. Pero queda por delante el otoño y, sobre todo, un largo invierno que marcará el resultado final de esta nueva vuelta de tuerca de la política española". Y no te olvides Carlos de un pequeño detalle. La animadversión que produce Sánchez en la mayoría de los españoles por gobernar de espaldas a la mayoría para satisfacer a etarras, golpistas y ultraizquierdistas.

Javier Casqueiro se lanza a desgastar a Feijóo. "En ninguna de las grandes fotos de portada de este XXVI Debate del Estado de la Nación sale un primer plano de Alberto Núñez Feijóo. Mal asunto". Chico, si no pudo intervenir, qué esperabas. Y otra de peloteo. "Pedro Sánchez volvió a demostrar su capacidad de resiliencia y sorpresa y dio un vuelco a los que le presumían casi en un ciclo de salida o predispuesto a otra crisis interna". "Feijóo apareció esa jornada por momentos entre descolocado y atónito". Es gallego, hombre, no te lo tomes a mal.

"Los escaños socialistas, los de Unidas Podemos y los de los socios habituales casi estallaron de emoción. Todos los que le conocen saben de la capacidad de resurgimiento de Sánchez y allí mismo constataron que había vuelto a suceder". El que estalla de emoción es El País. Si bajan a la calle podrán observar que no se ve la emoción por ningún sitio. Pero bueno, que disfruten, total, les queda un año para cantar las alabanzas de Sánchez.

ABC

"El fuego no da tregua a una España arrasada". Mariano Alonso lo confirma. Los socialistas están eufóricos. "Un estrecho colaborador de Pedro Sánchez, habitualmente hierático, realizó un nítido gesto que reflejó el eufórico estado de ánimo que rodea al presidente del Gobierno. Con su brazo izquierdo levantado, su mano describió violentamente algo parecido al planear de un avión, que comenzó descendiendo hasta la altura de la cintura y terminó disparado casi por encima de la cabeza". Sería el Falcon.

Ignacio Camacho pone hiel a esta explosión de alegría "El debate sobre el estado de la nación –va haciendo falta otro sobre el estado del Estado– no ha sido un giro a la izquierda de Sánchez, como venden sus turiferarios de cabecera, por la sencilla razón de que jamás se ha movido de ella". "El señalamiento de una supuesta casta dirigente y su conversión en adversario ficticio es uno de los ingredientes elementales de los discursos populistas de todo signo, y cuando se practica desde el Gobierno para encubrir un caudillaje intervencionista o un monopolio de privilegios abusivos se llama peronismo". Pues es Perón revivido, porque lleva señalando enemigos todo su mandato. Son todos aquellos que no comulgan con él, que no homenajean a etarras, que no tragan a los podemitas o que se revuelven ante las chulería y desprecios rufianescos.

Ángel Expósito ve "curioso (o no tanto) que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Mertxe Aizpurúa coincidan exactamente en quiénes somos culpables de su debacle: Los oscuros poderes mediáticos que conspiramos contra ellos de una manera inmisericorde y comprados por señores que fuman puros de manera compulsiva en cenáculos perfectamente organizados para derrocarlos".

"Cómo verán las encuestas que hasta el ex macho alfa se ha levantado en armas contra Ferreras y La Sexta. ¡Qué desagradecido, Pablo, después de lo que han hecho por ti y por tus súbditas!". Sí, desde luego, Pablo, eres un traidorzuelo. Tendrías que besar el suelo por donde pisa Ferreras.

La Razón

"Feijóo «calla» al PP más próximo a Vox sin seguir su guion". "Sánchez ha conseguido en el debate de esta semana lo que pretendía: proteger su liderazgo y reanimar a la coalición, pero la impresión en Génova es que se trata de una cura de poco recorrido porque en cuanto empiece a complicarse aún más la economía, en otoño, los aliados volverán a marcar diferencias con Sánchez y más cuando en meses deberán competir por las alcaldías de toda España".

"Por más que se busque dentro del PP para que en «fuentes» aparezca alguna enmienda a la cúpula que preside Feijóo, no todo puede contar con el apoyo de toda la organización popular, de momento nadie se quiere salir del guion oficial. Ni los más díscolos y que ya demostraron su carácter levantisco con Mariano Rajoy y también con Casado. También es cierto que el optimismo de las encuestas y los buenos resultados electorales unen más a un partido que el carisma del «número uno»". Ánimo Feijóo, siempre te quedará La Razón.



Además, como dice Pedro Narváez, "el verdadero debate estaba en el club de La Moraleja". "Tantos focos en el Congreso cuando el verdadero debate que ha tenido a media España en vilo fue el que se formó a cuenta del follón en el club. Las dos Españas han sentenciado. Unos se han puesto del lado del ya célebre señor Salmones, el socio que se llevó a una prostituta a tan selecto lugar para provocar su expulsión". La brasileña en topless de la que dio cuenta Sostres.



"Otros, del llamado «club de las primeras esposas», las guardianas de las reglas y que se echaron las manos a la cabeza en cuanto la meretriz les gritó: «¿De quién son estos melones?», mientras se tocaba sin mesura, claro. Allí no había un fotógrafo ni una cámara de televisión, suerte de que una socia cotilla lo grabó todo con su móvil para nuestro delirio". Y los medios venga a darnos la lata sobre si Sánchez ha resucitado o no. El señor Salmones y su escort, esos han ganado el debate.