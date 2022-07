Vox advierte de que los incendios se producen por el "abandono del campo" y las "políticas verdes"

Los incendios que está sufriendo España en los últimos días están afectando a algunos Parques Nacionales como es el de Monfragüe, en Cáceres. En esta provincia extremeña también se ha declarado otro gran incendio que afecta al Valle del Jerte y que, según los agentes forestales podría haber sido provocado.

A lo largo de todos estos días una diputada de Vox por Cáceres ha visitado ambas zonas y ha hablado con agricultores y ganaderos de la zona que culpan de la generación de estos grandes incendios a las políticas medioambientales del Gobierno. Esta diputada, Malena Nevado, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio ha asegurado que "allí donde gestiona la Administración todo se descontrola porque todo son prohibiciones".

Nevado ha señalado que con la gestión gubernamental "todo es burocracia" por lo que "el campo está abandonado por las políticas verdes y de la Agenda 2030". La diputada de Vox ha contado que ha hablado los dueños de las fincas le han dicho que "no pueden quitar ni un árbol caído" y que "tienen que pedir permiso para todo".

Para la diputada por Cáceres "todo esto viene de la Agenda 2030" y que en uno de los retos es "Sostenibilidad de Sistemas Terrestres". Ha contado que cuando lo han llevado al Congreso para hablar de los problemas de "la encina y el alcornoque" con esta plaga que está secando estos árboles. "Propusimos que se declarara como plaga y que se invierta en investigación porque se están muriendo las encinas y los alcornoques y nuestra dehesa puede desaparecer" y el Gobierno y sus socios "votaron en contra". Cree Nevado que "ellos lo que realmente quieren es el control de todos los recursos naturales y no proteger el medio ambiente".

No se desbroza por no molestar a los buitres con el ruido pero ahora están muertos los buitres, las águilas, los muflones, venados, jabalíes, los conejos, las liebres…

-¿La fauna @Junta_Ex?

… #Monfragüe #Cáceres #Soloescuchavox — Malena Nevado (@malenanevado) July 17, 2022

Sánchez, de vista en Extremadura

La diputada de Vox por Cáceres también ha comentado la visita del presidente del Gobierno a Extremadura para inaugurar el AVE y visitar algunas de las zonas afectadas por los incendios. "Con sus buenas palabras y su tono, Sánchez, cada vez que se acerca a Extremadura tienen que acordonar la zona para que no le increpen", ha indicado Malena Nevado. A Pedro Sánchez "no le quieren ni ver y no quieren que venga" ya que "todo esto ha sido provocado por sus políticas".

Ha aprovechado para comentar la inauguración de "un supuesto AVE" y decir que "no hacen más que tomarnos el pelo". "Los extremeños no quieren a Pedro Sánchez cerca", ha indicado Nevado que advierte que "las políticas del campo la tienen que hacer la gente del campo no desde los despachos".

Monfragüe, un destino natural salvado

En Es La Mañana también han hablado con el presidente de la Asociación Empresarial de Monfragüe, Alejandro Palomo, que representa a sesenta empresas de esta comarca con catorce pueblos. Algunas de estas empresas "se están viendo afectadas de manera directa e indirecta" por los incendios.

Ha contado que el incendio ya está controlado pero que "hay muchos titulares que están invitando a muchos turistas a cancelar" y por eso ha hecho "un llamamiento" para decir que "las zonas más turísticas están bien" porque "el incendio ha sido en un extremo del parque". "Hemos tenido el corazón en un puño" y pasado "noches sin dormir" porque "ha estado en peligro una joya natural", ha apuntado Palomo que ha visto como "un bosque primigenio ha estado a punto de quemarse y desaparecer".

En este sentido, ha dicho que "desde que se declaró Monfragüe como Parque Nacional se han hecho ciertas políticas de control" y que "hay partes muy importantes que tienen que estar conservadas pero tienen que cambiar algunas políticas forestales y de prevención de incendios". "Es una gran responsabilidad de la Administración que tendría que revisar esta legislación" porque con "estas condiciones climáticas están haciendo que declaren más incendios".