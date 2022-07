Los islamistas más radicales que están presos en las cárceles españolas tienen un nuevo objetivo: atacar y matar a todos los guardias de las prisiones. Una publicación hace tres meses en una revista editada en inglés y en español fue la que prendió la mecha de estos ataques. Desde que entonces se han producido tres intentos de asesinato. El primero fue en la cárcel de Murcia II en Campos del Río donde un español radicalizado atacó a un guardia y le provocó un corte profundo en el cuello. Días después se repitieron ataques en las cáceles de Picassent, donde otro islamista envió al hospital a tres funcionarios, y en Estremera.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el presidente del sindicato Tu Abandono Me Puede Matar, Manuel Galisteo, ha contado cómo se vive esta realidad desde el punto de vista de los funcionarios de prisiones. "Tenemos miedo porque tenemos una responsabilidad", ha dicho Galisteo que ha culpado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias por no prepararles ante estos ataques.

Instituciones Penitenciarias "no nos envió ninguna nota para advertirnos de dicha amenaza" porque "tiene como fin siempre que todo lo que pasa en prisiones se queda en prisiones y no se sepa por no alarmar. Que parezca que todo va genial y que las estadísticas van de maravilla y pueda sacar pecho", ha criticado Galisteo.

El presidente de Tu Abandono Me Puede Matar ha contado que "la nota salió a la luz gracias a que el Director de Seguridad de la cárcel de Pamplona advirtió a sus funcionarios en dicho centro y, gracias a eso, el resto de las prisiones españolas nos enteramos". Instituciones Penitenciarias "ni siquiera tomó la mínima medida de advertirnos a todos sus trabajadores para que tomáramos más medidas de las necesarias. Ni siquiera eso lo ha hecho bien", ha añadido.

Manuel Galisteo cree que "esto viene provocado por la estadística" porque la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias está empecinada en cocinar una estadísticas a su gusto para sacar pecho en Europa y poder decir que somos los mejores y por eso nos encontramos un montón de presos segundo grado tapados y con unos terceros grados que salen a la calle. Luego pasa lo que pasa, que no deberían salir".

También ha advertido que se debe "por la falta de personal tan tremenda que tenemos en las prisiones". "Esto provoca que los pocos funcionarios que estamos cubriendo los servicios nos tengamos que dedicar a labores ordinarias, burocráticas, y se descuiden las labores de seguridad básicas", ha apuntado.

"No toman cartas en el asunto por buenismo"

El presidente de Tu Abandono Me Puede Matar ha señalado que "el tema del yihadismo en España es superpeligroso" y que "todos sabemos que la cuna del yihadismo en España están siendo las prisiones. Nos estamos dando cuenta". Ha explicado que hay "cerca del millar de yihadistas reclusos" y que una prisión española "es una cuna de radicalización".

Para Galisteo "hay presos que se sienten aburridos, no saben qué hacer con su vida, aquello les llama la atención, les prometen una vida de ensueño y los captan para formar parte de su ejército". Ha añadido que "la gente que parte de la nada y que en su vida anterior no tenía ningún tipo de gesto que pudiera indicar que pudiera ser parte del yihadismo resultan ser los más extremistas".

Sobre el primer ataque, el que sucedió en la cárcel de Murcia II por parte de un extremeño radicalizado que se unió al islamismo ha dicho que "gracias a que el compañero pudo reaccionar poniéndose la mano en el cuello" salvó su vida porque "la intención era clara de matarlo". "Fue a la yugular con la tapa de una lata manipulada y le hizo un desgarro bastante grande. Gracias también a la rápida reacción del resto de internos y de los compañeros que llegaron a su ayuda puede contarlo a día de hoy".

El funcionario agredido "estaba a cargo de 130 personas él solo. De delincuentes y muy peligrosos en un módulo conflictivo. Salió en sus labores de observación y vigilancia, se encontró con la tostada y no pudo reaccionar", ha contado Galisteo.

"Ningún compañero debería llegar a su casa malherido y que sus hijos tuvieran que ver como en su trabajo ha sido malherido por algo que se podía haber evitado" ha dicho Manuel Galisteo que ha puesto en el punto de mira a "esta administración" porque "no toma cartas en el asunto por su política de buenismo y para que pueda seguir sacando pecho con una estadística falsa".

"Para Marlaska no existimos"

El presidente de Tu Abandono Me Puede Matar ha relatado "lo especial que es" la labor de los funcionarios de prisiones y cómo en muchos casos "necesitamos una formación continua adecuada al trabajo que vamos a hacer". Cree que lo que funciona es "que el interno tenga miedo" de atacar a los funcionarios de prisiones y "que su hecho pueda tener una reacción". Espera que "que esto no se quede solamente en una sanción administrativa o de aislamiento en celda porque al final eso es un premio. Lo que se consigue es que el interno esté en unas vacaciones de cinco días en su celda".

Manuel Galisteo ha señalado que para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska "no existimos". Ha puesto de ejemplo que el día de los ataques a los funcionarios de prisiones en las redes sociales no pusieron mensajes de ánimo mientras hablaban de "cursos que habían realizado internos de Alcalá de Guadaíra y no hubo nada para el compañero".

"No existimos. A pesar de tener que ser los garantes de nuestra seguridad, parece que no somos ni sus trabajadores. No sé lo que piensan, ni cómo actúan. Es indiferencia y abandono total y absoluto por parte de Instituciones Penitenciarias y del ministerio del Interior hacia sus trabajadores", ha lamentado.