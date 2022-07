Los incendios arrasan 19.000 hectáreas en Galicia; los de Extremadura y Cataluña, controlados

Los incendios en la comarca cacereña de Las Hurdes y Casas de Miravete, que ha afectado al Parque Nacional de Monfragüe, se han declarado este martes como controlados, y su nivel de peligrosidad ha bajado a nivel 1, según informa Europa Press. Por otro lado, el incendio declarado este lunes en Ateca (Zaragoza) ha quemado unas 500 hectáreas de monte bajo y pinar y, aunque no se prevé que afecte a poblaciones cercanas, preocupa su evolución en el flanco derecho, donde se halla un pinar más inaccesible que no se ha podido perimetrar.

En Extremadura, el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la región ha declarado ambos incendios controlados tras una "noche sin sobresaltos" en los trabajos de extinción, según la última actualización de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura. Tras declararse controlados, tanto en el incendio de Las Hurdes como en el Casas de Miravete se mantendrán cinco unidades de tierra y un medio aéreo, que trabajarán con "cautela por posibles reproducciones al tener mucho perímetro", señala la Junta.

Además, el Plan Infoex declara estabilizado el incendio en la zona de Garganta de los Infiernos del Valle del Jerte debido a su "buena evolución", por lo que durante la mañana de este martes trabajarán cuatro unidades de tierra junto a apoyo técnico y de agentes del medio natural.

Con respecto al incendio de Ateca, el director general de Medio Natural y Gestión Forestal de Aragón, Diego Bayona, ha declarado que durante la noche se ha trabajado "bien" en el incendio, con cuatro cuadrillas terrestres, cuatro autobombas y tres vehículos bulldozer, y que el flanco izquierdo se ha podido perimetrar prácticamente entero, aunque quedan tres puntos calientes, y preocupa más el derecho en una mañana, la de este martes, "con mucho calor y viento del suroeste que irá aumentando". El incendio, causado probablemente por la realización de trabajos con maquinaria forestal, comenzó sobre las 16:37 horas de este lunes, en un monte próximo a la localidad de Bubierca.

También en Aragón, este lunes, se declaró un incendio en el término municipal de Jaca (Huesca) originado por una cosechadora, que se dio por controlado sobre las 20:00 horas tras quemar 70 hectáreas de cultivo y monte bajo; y un incendio de menor entidad en Siétamo (Huesca) por causa accidental que quedó controlado a las 16:55 horas con una superficie afectada de 4 hectáreas.

Más de 19.000 hectáreas arrasadas en Galicia

La ola de incendios que afecta estos días a Galicia, especialmente al interior de Orense y Lugo, deja ya una superficie arrasada por encima de las 19.000 hectáreas, según la última actualización de la Consejería de Medio rural de este martes.

Los dos incendios más grandes continúan activos y sin control. En concreto, se trata del fuego en Carballeda de Valdeorras (Orense), que ha arrasado 7.500 hectáreas, y del de Folgoso do Courel-A Pobra do Brollón (Lugo), que ha calcinado 4.900 hectáreas. Además, hay más fuegos en Folgoso do Courel, Vilariño de Conso (Orense), en Palas de Rei, Cervantes, Donís o Cereixedo. Los de Quiroga y Antas de Ulla están controlados.

Mientras, en Castilla y León…

Además, las labores de trabajo del operativo del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (Infocal) a lo largo de la noche del lunes han permitido anclar algunos tramos del perímetro del incendio forestal que afecta a Cebreros (Ávila) donde la situación "más incierta" afecta a la parte noroeste. Según informa Naturaleza Castilla y León, hay posibilidades de estabilizar este fuego "si el viento lo permite".

Por su parte, los primeros datos sobre el incendio forestal que afecta al término zamorano de Losacio hablan de que se está trabajando para apagar el frente y de que se han ampliado medios con tres bulldozer "que serán fundamentales".

Controlado el incendio del Bages

Finalmente, cabe señalar que los bomberos han estabilizado el gran incendio del Bages, en Barcelona, que ha afectado a más de 1.700 hectáreas. El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ha pedido no bajar la guardia porque persiste el "riesgo extremo", ante lo que se han prorrogado las restricciones de acceso al medio natural.

Los Bomberos de la Generalidad han trabajado durante la madrugada con 18 dotaciones para intentar controlar otro incendio declarado en una escarpada zona forestal en Áger (Lérida), que afectaba a una zona de muy difícil acceso, entre la vía del tren y una pared de roca vertical, y que se ha dado por estabilizado en la mañana de este martes.