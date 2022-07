La ladera norte del Parque Nacional de Guadarrama, en la cara segoviana cerca de la nacional N-110, muestra un paisaje devastado, calcinado y de color negro. Un desastre que se cebó hace pocos días con el bosque y el matorral de la dehesa cercana al pueblo y que avanzó con virulencia hasta las mismas puertas de las casas de los habitantes de Torre Val de San Pedro.

Cinco días después, la Junta de Castilla y León ha dado casi por controlado el incendio que se desató en Navafría, una localidad cercana, el pasado viernes y se extendió a Torre Val de San Pedro, un pequeño pueblo de menos de 200 habitantes en las faldas del Parque Nacional de Guadarrama. Casi una semana de lucha y tras pasar la peor parte de la ola de calor y viento africano, dos vecinos del pueblo recuerdan los momentos más angustiosos de los últimos años que han vivido en esta localidad castellana.

El incendio originado sobre las 11 horas del viernes 15 de julio estuvo marcado por condiciones meteorológicas adversas: viento y altas temperaturas, según los datos ofrecidos por las autoridades regionales y los equipos de emergencias. El avance de las llamas obligó a cortar la carretera nacional N-110 y a desalojar a toda la población de la localidad, lo que derivó en la declaración de Nivel 2 de gravedad poco más de una hora después de que se iniciara el fuego. Tras varios días de intenso trabajo para sofocar completamente las llamas, el incendio deja cerca de 1.000 hectáreas de bosque y pasto calcinadas. Un paisaje natural y rural que ya no volverá a ser el mismo y que tardará muchos años en recuperarse.

Dos vecinos del pueblo, con rostros de cansancio y al mismo tiempo de alivio, relatan los hechos y poco a poco logran recuperar la normalidad de sus vidas después de que el fuego estuviera a las puertas, literalmente, de arrasarlo todo. "Subí con mi hermano y dos más con hachas y azadones para hacer cortafuegos", cuenta uno de los vecinos mientras recuerda los momentos iniciales del desastre: "Cuando estábamos allí vemos que el fuego empieza a avanzar por todos los lados y dijimos ‘vámonos de aquí que nos pilla’", asegura. La ayuda de estos héroes locales fue determinante para "refrescar" los muros y las zonas exteriores de la localidad para evitar que el fuego llegar a mayores.

Los dos hombres, que no han accedido a dar su nombre a este periódico, sí han querido mostrar los efectos del fuego que amenazó de muerte a este pequeño pueblo, ahora salvado milagrosamente de la quema. "El fuego llegó a las paredes a muchas casas, pero por suerte sólo ha quemado una sola casa", cuenta uno de ellos. Muchos de los muros que separan las fincas actuaron de cortafuegos evitando un desastre mayor y en los que aún se ve la huella del incendio a pocos metros de las propias viviendas. No corrieron la misma suerte las huertas, los terrenos y algún coche o vehículo industrial que fueron engullidos por las llamas.

Durante el recorrido por los restos del incendio, uno de los vecinos se muestra en contra de la norma: "Estamos con lo de siempre: si en invierno no puedes hacer nada porque no te dejan, no puedes limpiar los bosques. Yo tengo pinares y me los ha quemado, pero me los ha quemado menos por lo limpios que los tengo de haberlo hecho antes de que se pusiera la norma".

A pocos minutos de la plaza del pueblo, donde se encuentra el Ayuntamiento, permanecen los restos, ya apagados por completo, de la única vivienda destruida por el fuego. Un plato de cerezas, aún tiernas sobre la mesa de la cocina, es el único rastro de vida que queda en el interior de la casa que ha sido devorada completamente por el fuego en Torre Val de San Pedro. El techo y las vigas del pajar aledaño a la casa fueron lo primero que arrasó el incendio, que posteriormente calcinó el resto de la vivienda, sobre todo después de que las llamas se toparan con un depósito de combustible que aseguró el desastre final, según reatan los vecinos.

Ahora el matrimonio que se fue con lo puesto de su casa de toda la vida, está alojado en otra del pueblo, ofrecida por un vecino solidario. "El pueblo quedó cercado completamente", sentencia uno de los vecinos. Parece imposible que las llamas no pasaran al resto de casas y arrasaran con todo.