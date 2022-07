Dolores Delgado anunció el pasado martes su dimisión como fiscal general del Estado por motivos personales y de salud. Esta dimisión y su sustitución por su número dos dentro de la Fiscalía, Álvaro García Ortiz, ha provocado el recelo dentro del propio organismo por la evidente vinculación de García Ortiz con el PSOE.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el fiscal y presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Salvador Viada, ha señalado que lo que les ha sorprendido de la dimisión de Dolores Delgado ha sido "el momento" en el que se ha producido. Ha explicado que "llevamos un tiempo comentando" que había ciertos movimientos que indicaban que Delgado estaba preparando su salida.

Ha recodado la norma que "pretendía colocar al fiscal general del Estado cesante en un puesto de la máxima categoría en la carrera", o "la creación de dos puestos de fiscal de sala, uno de ellas de Memoria Democrática". "Todos hemos pensado que esto tenía que ver con Dolores Delgado y, claro, si crean estas plazas en julio para que empiecen a funcionar en septiembre-octubre lógicamente la fiscal general del Estado no puede pedir estas plazas desde su puesto", ha dicho.

Advierte que "todo esto" se ha "unido" al estado de salud de Dolores Delgado que "lo está pasando mal" y que les hacía pensar que "esta mujer no iba a estar mucho tiempo en el cargo". "Hace un mes en la toma de posesión del Consejo Fiscal hizo un discurso de despedida y de balance personal de su gestión. Todo esto nos hacía pensar que ella no iba a agotar su mandato y no estaba para seguir, ha apuntado.

El nombramiento de Álvaro García Ortiz

Salvador Viada ha comentado que la elección del número dos de Delgado para sustituirla "tiene un componente muy triste" que es "el hecho de que el Gobierno pueda imponer ciertos nombramientos en la Fiscalía General del Estado es escandaloso". "No hay ninguna duda de que cuando el Gobierno se empeña en algo lo consigue", ha dicho. Ha comentado que García Ortiz "le debe todo a ella" porque salió de "una fiscalía de área para ser colocado como número 2 de la Fiscalía por el dedo de Dolores Delgado". Por este motivo, le parece "inverosímil" que "si ella le pide un puesto no se lo vaya a dar".

El presidente de APIF ha recordado que "la Fiscalía General del Estado ha tenido un deterioro muy grande desde que Sánchez dijo lo de ‘¿de quién depende la Fiscalía?’ hasta hoy" y mucho ha tenido que ver "el papel de Dolores Delgado". En este deterioro ha tenido mucho ver también "la gestión de Álvaro García" que "ha sido principalísima". "No se puede desligar la conducta de Dolores Delgado de la de Álvaro García Ortiz", ha apuntado.

Ha intentado trasladar algo de optimismo a la llegada de García Ortiz porque "los fiscales tenemos que arar con los bueyes que tenemos e intentar que la institución mejore". "El alter ego de Dolores Delgado" está relacionado con "la arbitrariedad y los abusos que ha habido" durante "el mandato de Delgado y García. ¿Puede mejorar Álvaro García? Con estos antecedentes me parece difícil, él se ha portado mal con algunos compañeros".

Sabe que para mejore la Fiscalía "hace falta mucho tiempo" y que hay un hecho clave para ver cómo será el mandato de García Ortiz. El presidente de APIF ha dicho que "si se nombra a Dolores Delgado o no en el puesto que ella quiere" determinará el rumbo del nuevo fiscal general del Estado.

"Si Álvaro García se muestra dispuesto a ayudar a su mentora contra fiscales con mayor antigüedad o más méritos ya que ella no destacó como fiscal hasta el punto de merecer ahora un puesto de la máxima categoría. Si opta por seguir la línea de Dolores Delgado entonces el pronóstico es horrible", ha explicado.