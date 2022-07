Revuelo en las redes sociales por el reloj de Fernández Vara

Si la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Monfragüe con motivo del incendio forestal que ha arrasado con parte del Parque Nacional, con un polémico posado ante la zona calcinada, ya provocó todo tipo de comentarios jocosos en redes sociales, el reloj que luce el anfitrión de la visita, Guillermo Fernández Vara, también está trayendo cola en Twitter.

Ha sido el tuitero Santiago Tejedor, experto en relojes y autor de la "web más importante sobre relojes en español, con fotos en vivo y vídeos exclusivos", tal y como reza su perfil en Twitter (@Horas_y_Minutos) el que puso el foco en el reloj de Fernández Vara. "Yo diría que el reloj que lleva el Presidente de la Junta de Extremadura, D. Guillermo Fernández Vara, es un Patek Phillipe Aquanaut Travel Time. Si es así, tiene suerte: es un reloj muy difícil de conseguir (como casi todos los Pateks, en realidad). Y eso que tiene un PVP de casi 55.000 euros".

Yo diría que el reloj que lleva el Presidente de la @Junta_Ex , D. @GFVara, es un @patekphillipe Aquanaut Travel Time.

Si es así, tiene suerte: es un reloj muy difícil de conseguir (como casi todos los Pateks, en realidad).

Y eso que tiene un PVP de casi 55.000 euros. pic.twitter.com/D0ZhJJz6OW — Santiago Tejedor (@Horas_y_Minutos) July 19, 2022

Y ese comentario ha desatado una cascada de respuestas (más de 600), retuits (más de 1.500), tuits citados (casi 200) y likes (unos 2.800). Algunos criticando el precio del reloj, otros diciendo que no se podía confirmar la marca ("Pues poco sabes de relojes porque si ese es un Patek Phillipe yo soy Sharon Stone, mas joven eso si" escribía @ChucheBasel) y también los que señalaban que podía ser una falsificación ("Puede ser chino. A mí me regalaron uno chino", señalaba @MAMBISA5) y que, en realidad, no se habría gastado los 55.000 euros que cuesta ese modelo.

Los más críticos recordaban otro hecho muy comentado en las últimas semanas: el viaje a Nueva York de la ministra Montero y su equipo, que también provocó todo tipo de reacciones en las redes sociales y una cascada de memes:

Esta es la realidad oculta del PSOE. Fachada de trabajador y vida de ricos. Engañan a diario al pueblo. Y los de Podemos son más de lo mismo. #GobiernoCorruptoyMentiroso #SanchezDimision https://t.co/E4o2whxQFq pic.twitter.com/X4zlUKSVWz — John Charles Martin (@CRO_Financiero) July 20, 2022

Tal ha sido el revuelo que el propio autor del tuit ha tenido que explicar en otro mensaje que no pretendía criticar al presidente de Extremadura. "Menudo guirigay se ha montado con lo del reloj de Guillermo Fernández Vara. Que cada uno se gaste SU dinero en lo que quiera; faltaría más. Lo que no entiendo es que haya a quien le parecería bien que fuera falso porque valen poco dinero. ¡Pero si eso es ilegal!".