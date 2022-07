El fuego lleva unas semanas devorando 80.000 hectáreas de monte por toda España pero es en Castilla y León donde estos incendios están siendo más virulentos. La principal zona afectada está en la provincia de Zamora pero en la de Ávila en la localidad de Hoyo de Pinares se ha tenido que evacuar a parte de la población.

El alcalde de Hoyo de Pinares, David Beltrán, ha comentado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que "aunque las últimas horas han sido muy, muy complicadas ayer las condiciones meteorológicas y el viento nos dieron un respiro". Espera anunciar "buenas noticias porque el fuego está anclado y perimetrado, ya no hay ningún foco activo nuevo y hay una posibilidad grande de realojo de personas".

Esta decisión la tomarán "los técnicos de la Junta de Castilla y León" quienes "han acertado en todas las predicciones que han hecho, tanto malas como buenas". El alcalde de Hoyo de Pinares ha destacado que "la colaboración ha sido extraordinaria, mejor de lo que la gente cree porque aquí ha venido la CAM, CyL, Andalucía, y la UME". También ha dado las "gracias al Gobierno de España que aunque no se han puesto en contacto entendemos que están siempre pendientes de la evolución de todos los incendios, como no podría ser de otra manera". "Se ha hecho un grandísimo trabajo y cuando el incendio no se podía parara era por las rachas de viento de más de 40km/h", ha añadido.

David Beltrán ha destacado la labor de los técnicos de la administración regional castellano-leonesa porque han elaborado "una estrategia muy bien definida sobre cómo atacar haciendo cortafuegos, contrafuegos y cómo anclarlo. Ayer se abrió la esperanza de que este infierno puede terminar".

El origen: una colilla

El alcalde de Hoyo de Pinares ha dicho que una investigación de la Guardia Civil ha indicado que el inicio del fuego se debió a "una colilla" y que se propagó por el estado en el que se encuentran los montes de falta de limpieza por culpa de las trabas administrativas.

Ha dicho que ahora "se protege todo árbol, toda especie y no se puede trabajar a gusto". Además, ha destacado que "se demoniza al sector primario que es esencial para que nuestros montes estén limpios". Por este motivo, cree "que hay que hacer una reflexión de lo que está ocurriendo y no sólo ir hacia un pensamiento, quizá ecologista guay, que hace que no podamos mejorar la limpieza del monte". "Hay que cambiarlo y hacer una estrategia nacional", ha añadido.

David Beltrán ha apuntado que "es un problema global" y "es muy importante que los políticos tomen decisiones en favor de solucionar esta situación y flexibilizar la limpieza del monte a quien quiera hacerlo durante el invierno". "Es cierto que la masa arbórea tiene menos humedad que antes porque llueve menos y que las condiciones meteorológicas a veces son más extremas pero tenemos un polvorín porque la masa arbórea ha crecido", ha explicado.

"Momentos de auténtico pánico"

El alcalde de Hoyo de Pinares ha comentado el estado en el que se encuentran los vecinos de su pueblo. Ha contado que "lo han pasado mal" porque "psicológicamente es muy duro abandonar tu pueblo" ya que "es una situación extraordinaria y de una complejidad muy grande que nunca hemos vivido en nuestra historia".

David Beltrán ha intentado "trasmitir fuerza" a estos vecinos y explicarles que "la situación era muy complicada y se han vivido momentos de auténtico pánico. Un infierno". "Ellos nos ayudan siendo fuertes psicológicamente, aguantando la situación y aceptándola, que es algo importantísimo, ha añadido el alcalde de Hoyo de Pinares que sabe que "ahora, cuando vuelvan a sus casas, en muchas zonas verán un paraje desolador. Llorarán pero hay que salir adelante y salir más fuertes".

Ha aprovechado para "agradecer a todos los pueblos vecinos y toda la gente que se ha volcado". Ha recordado que "hay que seguir ayudando y colaborando para restaurar esta zona. Hoyo de Pinares es un patrimonio ecológico y natural extraordinario y quizá desconocido porque es uno de los pocos bosques densos de pino piñonero".