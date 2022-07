Los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han dado el plácet a que el fiscal de Sala jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Álvaro García Ortiz, sea el sustituto de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado no han realizado ningún análisis de idoneidad.

No es la primera vez que ocurre. Pero no había sido nunca el modus operandi del órgano de gobierno de los jueces puesto que ese examen de idoneidad es "un requisito exigido en el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal". Existe un precedente y este no es otro que cuando Delgado ocupó el cargo tras ser propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez del que ella había sido ministra de Justicia. Como ya ocurrió entonces, estos doce vocales se han limitado a cumplir los requisitos formales.

No así los siete vocales que se han opuesto a este nombramiento que, en un demoledor voto particular, han argumento los motivos por los que consideran que García Ortiz no es la persona idónea para ser el nuevo fiscal general del Estado, como ya hicieron en su día también con Delgado.

Uno de estos vocales es José María Macías, que este mismo jueves atendió la llamada de La Noche de Dieter, en esRadio, donde mostró su profundo malestar porque este examen no se haya realizado. "He votado en contra, como voté también en su día en contra con la anterior fiscal general del Estado, primero porque tendríamos que hacer un análisis -que ya con Dolores Delgado no se hizo y que aquí el voto de la mayoría tampoco ha hecho- que es el análisis de idoneidad de la persona propuesta", afirmó nada más comenzar.

"A mí que me digan que 21 personas, en este caso 19 porque ya tenemos algunas bajas, nos tenemos que limitar a examinar si alguien es español, ha estudiado Derecho y lleva 15 años trabajando, me parece que esto no se le pregunta a un órgano constitucional", dijo a la vez que recordó que éste "es un requisito exigido también por el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal". Así las cosas, él y los otros seis vocales disidentes sí han decidido realizarlo y plasmarlo en el voto particular.

¿Por qué con Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz el resto de vocales han decidido no entrar al fondo del asunto realizando este examen? "Hay quien considera -contestó Macías- que no toca hacerlo porque, en definitiva, esa es una potestad del Gobierno, el decidir si alguien es idóneo o no es idóneo". Pero explicó que él no discute si el Gobierno puede decidir sobre esta cuestión, "faltaba más, ellos verán". "Pero no me pueden negar a mí que yo informe, de la parte que me toca, si alguien es idóneo o no lo es. Insisto: preguntarle a 21 personas - juristas de reconocido prestigio, con un montón de años de ejercicio profesional a cuestas, muchos magistrados, otros abogados con cierto recorrido- si alguien es español, ha estudiado Derecho y lleva 15 años trabajando no justifica semejante pregunta".

Para José María Macías lo que tiene que hacer el CGPJ es "examinar si alguien cumple o no cumple en función de su trayectoria, de lo que se espera de él en términos de neutralidad política y de ejercicio profesional orientado al cumplimiento de la ley. Eso se tiene que examinar y no entiendo que se diga que tenemos que colocarnos unas antiojeras y no mirar más allá que esas tres obviedades que puede examinar cualquiera".