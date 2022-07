Una foto de Guillermo Fernández Vara al Parque Nacional de Monfragüe, arrasado por uno de los violentos incendios que estos días asolan la Península Ibérica, desató la polémica en redes sociales cuando un tuitero experto en relojes, Santiago Tejedor, puso el foco en el reloj que portaba el presidente de Extremadura. A saber: un carísimo Patek Phillipe Aquanaut Travel Time, con un precio de venta al público de 55.000 euros.

Entre las respuestas al tuit algunos criticaban que un político utilizase un reloj tan caro, otros que no se podía confirmar la marca, y algunos que podría ser una falsificación, a lo que el propio autor del tuit inicial respondía que no entendía "que haya a quien le pareciera bien que fuera falso porque valen poco dinero. ¡Pero si es ilegal!".

La sorpresa llegó por la tarde, cuando el propio Fernández Vara resolvió el enigma que tenía en vilo a la comunidad tuitera con el siguiente mensaje: "Hola Santiago. Debo confesarte que ni me gustan ni entiendo de relojes. Lo compré hace años en el Paseo Marítimo de Islantilla por algo más de 50 euros. Lo uso en verano porque tiene la correa de goma. Eres un gran observador y experto. Gracias por la información".

Hola Santiago. Debo confesarte que ni me gustan ni entiendo de relojes . Lo compré hace años en el Paseo Marítimo de Islantilla por algo más de 50 euros. Lo uso en verano porque tiene la correa de goma. Eres un gran observador y experto. Gracias por la información. — Guillermo Fdez Vara (@GFVara) July 20, 2022

Y con este inocente tuit, el presidente extremeño organizaba un nuevo revuelo en Twitter, tanto por el hecho de haber comprado, según dice, una falsificación como por su afirmación de que ni le gustan ni entiende de relojes.

¿Es una falsificación?

A raíz de la explicación de Fernández Vara, se inicia un surrealista diálogo entre él y Santiago Tejedor, el experto en relojes. "Bueno, pues ya está resuelto el misterio: El señor Guillermo Fernández Vara, todo un presidente de Comunidad Autónoma, lleva un reloj falso. Qué decepcionante", a lo que Vara responde con un sorprendente "te aseguro que es un reloj verdadero. Funciona".

Bueno, pues ya está resuelto el misterio: El señor @GFVara, todo un presidente de Comunidad Autónoma, lleva un reloj falso.

Qué decepcionante. pic.twitter.com/yxKh0wnJIK — Santiago Tejedor (@Horas_y_Minutos) July 20, 2022

Ante esta respuesta, Tejedor escribe: "Oiga, D. Guillermo, por favor: hágale una foto a la esfera del reloj y envíemela por aquí o por privado y luego le respondo, también en privado. De verdad que, con esto que dice, cualquiera que lo lea va a pensar que se está riendo de mí, pero me resisto a pensar que sea así". Y el presidente extremeño sentencia: "En absoluto Santiago. Todo mi respeto y consideración".

El experto concluye que las respuestas de Fernández Vara llevan a dos posibles conclusiones, y ambas dejan mal al presidente de Extremadura: "Sus opciones son: cree que comprar mercancía falsa es correcto y es por tanto cómplice de un delito. El reloj es verdadero, pero cree tener mejor escapatoria diciendo que es falso. En ambos casos da muy mala impresión".

Ya. Sus opciones son:

- Cree que comprar mercancía falsa es correcto y es por tanto cómplice de un delito - El reloj es verdadero, pero cree tener mejor escapatoria diciendo que es falso En ambos casos da muy mala impresión. — Santiago Tejedor (@Horas_y_Minutos) July 20, 2022

No le gustan los relojes... pero los colecciona

Además de si el reloj es una falsificación comprada en un top manta de Islantilla, la explicación de Fernández Vara ha desencadenado otras respuestas sobre su afirmación de que ni le gustan ni entiende de relojes. Porque, a tenor de los que ha lucido en público, es evidente que gustarle, sí le gustan. Como comentaba @urederriano "No entiendo de relojes, dice y tiene más que la Joyería Suarez. No sé no sé...que lo mismo son todos del Paseo Marítimo...", acompañado de un hilo con fotos del presidente extremeño en los que queda de manifiesto que le gustan los relojes... aparentemente caros.