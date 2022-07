La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha estado en Es la Mañana de Federico para comentar la más reciente actualidad política, empezando por el que será el sustituto de la dimitida fiscal general del Estado, Dolores Delgado, Álvaro García Ortiz, y más concretamente sobre dos informaciones que hoy aparecen publicadas en ABC (su reunión con el expresidente de la extinta Banca de Andorra) y El Mundo (que aboga por no acusar a ex jefes etarras por el asesinato de Miguel Ángel Blanco).

En relación a este nombramiento, Gamarra ha señalado que "si de algo carece el nuevo fiscal es de la idoneidad que exige la imparcialidad" ya incluso desde "antes de que se termine el proceso de su selección". En opinión de la número dos, Álvaro García Ortiz tiene que dar explicaciones "donde tiene que darlas", es decir, en el Congreso. Pero su elección es una demostración más de que "Sánchez busca el control de todas las instituciones".

Pese a ello, Gamarra ha dejado claro, en relación a seguir negociando con el PSOE, que "el pacto de Estado está ahí" y pasa "por devolver a las instituciones la imparcialidad". "No es una exigencia del PP" sino que "es una exigencia de la sociedad española" frente a la "colonización por parte de Pedro Sánchez" de todas las instituciones.

Por ello ha pedido desde esRadio "un cambio profundo que pasa por el cambio del Gobierno" para "poder reconducir el deterioro institucional al que nos está sometiendo Sánchez". Entre los cambios más destacados figuran precisamente "el ámbito judicial, no solo en la Fiscalía".

Entre las promesas del PP figura "devolver la independencia al Poder Judicial pasando por que la Fiscalía no esté sometida al control del presidente del Gobierno aunque sea por higiene democrática". En opinión de Cuca Gamarra nunca antes se había politizado tanto los órganos judiciales". Algo que ha resumido en la "famosa frase que dijo Sánchez a un periodista, ‘de quién depende la Fiscalía, pues eso’.

Cuca ha subrayado que "el compromiso con la sociedad española del PP es que se vuelva al sistema anterior, al del 85 para que los jueces elijan a los jueces, tenemos el compromiso de hacerlo y lo haremos". Pretenden así "recuperar esa separación de poderes que la sociedad española exige que sea más clara" y que "el sanchismo deteriora día tras día".

Rosana Laviada ha preguntado a Cuca Gamarra si desde el PP se arrepienten de pactar con Sánchez la renovación de instituciones como el Tribunal de Cuentas después de que éste haya devuelto a ERC la fianza de más de 2 millones de euros por los gastos del procés. Cuca no ha contestado si se arrepienten, sólo ha dicho al respecto que "cumplimos con nuestra responsabilidad, no somos los que nombramos a la presidenta del Tribunal de Cuentas".

Renovación del PSOE

El PSOE está en plena reorganización interna con la que Sánchez intenta frenar la caída en picado en las encuestas. Tras la dimisión de Adriana Lastra la nueva número dos del partido será María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Cuca ha asegurado que "hay que medir mucho el conflicto de intereses entre las responsabilidades de Gobierno y las de dentro de un partido" y ha subrayado cómo la elección de Montero, consejera en los tiempos de los ERE de Andalucía,"demuestra el tipo de política que defiende Sánchez".

Además ha puesto también el foco en el hecho de que la ministra de Hacienda sea también la responsable del Consejo de Política Fiscal y Financiera "donde hay que mantener la igualdad entre las CCAA, algo que queda en entredicho" ya que "será difícil que no intente a través del partido que las CCAA socialistas no sean privilegiadas respecto al resto". No obstante, de los cambios en el PSOE ha opinado que "sólo necesita uno, Sánchez, porque es él el problema".

Batalla cultural y cambio climático

El PP, ha asegurado, "es un partido que está en una etapa en el que todo el mundo debe tener su espacio" y en ese sentido "Cayetana Álvarez de Toledo es un activo importante y tiene un papel que desarrollar". De su antecesora en el cargo ha añadido que "realiza una fantástica labor".

La batalla cultural es "fundamental" en el proyecto del PP porque "no sólo defendemos un proyecto económico sino que se desarrolle en un modelo de Estado, de país y sociedad que no admite todo el deterioro que está llevando a cabo Sánchez y representa el sanchismo, como son el adoctrinamiento y control de las instituciones que significa menos libertad y democracia".

La secretaria general del PP ha explicado en esRadio que "de nada sirve un buen proyecto económico si no se desarrolla en un ambiente político de máxima libertad, ambas batallas deben desarrollarse con contundencia". Y ahí "personas como Cayetana tienen un papel fundamental".

Esa batalla cultural pasa por ejemplo por derogar la Ley de Memoria Democrática, como ya ha anunciado Feijóo, porque "Bildu no puede ser el notario de nuestra democracia cuando sigue siendo el brazo político de una banda terrorista que tiene muchas cuentas pendientes con la Justicia". Procesos judiciales "en los que el PP está como parte y seguirá dando batalla hasta el final".

También prometen si llegan al poder derogar la ley educativa, que tienen recurrida en el TC, porque "no compartimos el adoctrinamiento a través de la educación". Ha abogado por un pacto de Estado para acabar con que cada Gobierno apruebe su propia ley educativa.

En cuanto a las declaraciones de Pedro Sánchez culpando al "cambio climático" de los incendios ha dicho que "el cambio climático está ahí y dificulta mucho más la extinción". No obstante, ha matizado que "los responsables son quienes los causan, los criminales que prenden fuego a nuestros montes". Por ello ha abogado por "endurecer las consecuencias de esos actos" y ha criticado duramente al PSOE que "considera responsable al cambio climático si el incendio es en una CCAA que gobierna el PSOE pero culpa al PP en aquellas en las que gobierna".