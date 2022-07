Yolanda Díaz no sabe si Sumar se convertirá en partido pero descarta ya presentarse a las municipales y autonómicas

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, descarta que la plataforma ciudadana que promueve, a la que ha llamado Sumar, vaya a estar lista para concurrir a las elecciones municipales del próximo año.

Igual que tardó meses en lanzar su plataforma en Matadero Madrid, todavía no es que no sepa cuándo dará el salto a competir electoralmente, sino que, dado que su objetivo es "definir un proyecto de país para la próxima década", hasta que no tenga eso definido no decidirá "si se convierte en un proyecto electoral o no".

Pese a todas estas indecisiones, que transmiten una gran inseguridad y poca fe en su propio proyecto, Yolanda Díaz ha reivindicado en una entrevista en la Cadena Ser el trabajo que se está realizando en Sumar, con 25 grupos que abordan distintas materias de relevancia para el país.

Tour por distintos territorios

Para dar forma a su proyecto para la próxima década, recorrerá distintos territorios, como hoy en Galicia, para ir sumando aportaciones individuales de aquellos que lo deseen. Aunque algunos ironizan con que más que sumar el proyecto está restando.

Dentro de este proceso, ha hecho un llamamiento a los gallegos para que "aquellas personas que deseen formar parte de esta construcción colectiva" se inscriban y aporten su punto de vista.

En seis meses deciden si serán proyecto electoral

El timing estimado por la vicepresidenta del Gobierno es que entre final de año y enero de 2023 —o sea, en un plazo de unos 6 meses— Sumar podrá tener "una gran visión del país que queremos para la próxima década". Será entonces cuando se "decidirá colectivamente si se convierte en un proyecto electoral o no". "Sumar es un movimiento ciudadano, no es un proyecto electoral", ha reiterado. Es decir: ni siquiera tiene claro dar el salto a la competición política en forma de partido.

Pero lo que llama la atención es que, aunque dentro de ese plazo se decidiese optar por la vía electoral, Yolanda Díaz descarta tajantemente que puedan presentarse a las elecciones municipales y autonómicas del próximo año. "Creo que no llegamos para las elecciones", ha dicho Díaz, porque su apuesta es desarrollar primero "una definición completa del proyecto".

Sumar, tocada antes de nacer

Pese a la entusiasta acogida mediática del proyecto, la realidad es que Sumar no ha nacido con buen pie. Primero, las bajas antes de poner en marcha el proyecto, muy especialmente la de Mónica Oltra, que dimitió como vicepresidenta de la Generalitat Valenciana por su imputación en el caso de los abusos a una menor tutelada por parte de su entonces marido.

Además, sus relaciones con Pablo Iglesias, que la había señalado como su sucesora en el espacio a la izquierda del PSOE, no atraviesan sus mejores momentos, por no decir que es el propio Iglesias el que está boicoteando el proyecto de Yolanda Díaz.

El batacazo en las elecciones andaluzas —por mucho que Díaz dijese una y otra vez que Sumar no se presentaba el 19-J—, con el sainete previo en la formación de la plataforma Por Andalucía, no hizo sino agrandar la brecha entre el sector Podemos y el patrocinado por Díaz.

Una brecha que ha tenido coletazos con efecto retardado, como el cese este mismo viernes de Enrique Santiago —uno de los más firmes apoyos de Yolanda Díaz en su proyecto— como secretario de Estado de la Agenda 2030.

Pero la puntilla a Sumar parece que se la ha dado el propio Pedro Sánchez en el debate sobre el estado de la nación. Quizás porque es el primero que no ve claro un proyecto que no acaba de arrancar, o porque es la forma habitual que tiene de ejercer la política, lo cierto es que Sánchez anunció medidas que habían sido propuestas por el sector Unidas Podemos del Gobierno, y que Yolanda Díaz se enteró a la vez que todos los diputados presentes en el Congreso.

Como señalaban desde el PP, Sánchez se ha lanzado a competir directamente con su vicepresidenta... y su espacio.

Quizás todo esto explique que, dos semanas después del lanzamiento en Matadero Madrid, Yolanda Díaz todavía no sepa siquiera si Sumar finalmente va a convertirse en un partido para competir alguna vez en unas elecciones. La impresión ahora mismo es de mucho ruido (mediático) pero pocas nueces.