Pedro Sánchez ha defendido, en menos de un mes y en pleno homenaje por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, la existencia de una nación vasca separada de España, los pactos con Bildu, la redacción de una Ley de Memoria de la mano de los proetarras y la necesidad de olvidar a ETA porque, según él, ni existe la banda terrorista ni hay el más mínimo rastro de la banda asesina. Pero lo cierto es que la Policía Nacional mantiene una "Sección ETA" como área de investigación, dentro de la Unidad Central de Interior en la Comisaría General de Información.

De hecho, la Policía la mantiene por necesidades de seguridad pese a saber que los deseos del Gobierno no son favorables al mantenimiento de ese línea de información. La Policía sí cree que el entorno etarra debe seguir siendo vigilado. Porque existe. No le llaman proetarra. Le llaman etarra. A la sección en cuestión, no le llaman abertzale. Le llaman "ETA". Porque el entorno de la banda terrorista sigue activo.

Los flancos de actividad de ese entorno etarra se dividen entre las prisiones, los grupos radicales juveniles, los encargados de toda la organización, por ejemplo de los homenajes a los etarras, y el aparato logístico y de movilización social.

La argumentación de la Policía para mantener este área de investigación se parece, de este modo, mucho a la descripción realizada por el diputado navarro Carlos García Adanero en el reciente debate del estado de la nación ante el propio Pedro Sánchez. Y es que Adanero defendió la existencia de ETA con argumentos similares frente a un presidente que negaba todo, eso sí, como paso previo a la justificación de todos los pactos con Bildu.

El diputado navarro protagonizó una dura réplica a Pedro Sánchez en el turno de Navarra Suma, repartido con Sergio Sayas. Adanero habló de la "traición" de Sánchez a los votantes y cargó contra el presidente por "afirmar que ETA ya no existe". Los argumentos del diputado navarro fueron los siguientes: "Si ETA no existe, ¿por qué cambió presos por presupuestos? Si ETA no existe, ¿por qué permiten los homenajes a etarras? ¿Por qué hay aún pintadas de gora ETA? ¿Por qué se da el pésame por la muerte de un etarra? ¿Por qué seguimos aguantando incidentes el 7 de julio?"

Adanero añadió: "Claro que existe ETA, pero el pecado que tiene usted es que hace 25 años, su socio prioritario, el que más apoyo le está dando", en alusión a Bildu, "estaba tumbado en una playa esperando a que asesinaran a Miguel Ángel Blanco" y ahora dice al PP, el partido de Miguel Ángel Blanco, asesinado "por defender la libertad en España", "que sobra en este país y que estorba". "Ese es el problema que tiene usted", sentenció.

En su réplica, compartida con otros partidos, Sánchez se limitó a contestar a Adanero asegurando que "con usted se eleva el tono pero baja mucho la calidad del debate".

Lo cierto es que Sánchez tiene un motivo para negar la existencia de ETA: su connivencia con Bildu. Y es que los juristas proetarras han estudiado hasta el mínimo detalle del texto de la Ley de Memoria impulsado por Pedro Sánchez. Lo han revisado y han sustituido en el articulado verbos como "investigar" por "estudiar", con pleno permiso presidencial, con un fin: cargar contra la policía. Porque en anteriores intentos de los proetarras —como el de 2018 por medio de una ley navarra—, el Tribunal Constitucional tumbó sus deseos de revisar la historia con el fin de atacar a la Policía y Guardia Civil acusándoles de torturas a los etarras. Y el Constitucional lo hizo, precisamente, por arrogarse funciones como la investigadora, que sólo son propias de la Justicia. Ahora los juristas de Bildu han perfeccionado su técnica de ataque a la policía y las víctimas. Y quieren un golpe certero. Con pleno permiso de Sánchez.

Hasta ese punto de pacto ha llegado la alianza entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi: hasta el de asumir las exigencias jurídicas de Bildu para intentar sortear un freno del Constitucional en los planes de los proetarras.