El discurso más duro de Feijóo contra Sánchez: "Va a usar todos los resortes del Estado para frenar el cambio"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sido este martes rotundo contra el PSOE tras la decisión del Supremo que ha confirmado la condena de 6 años de cárcel a José Antonio Griñán, y 9 de inhabilitación a Manuel Chaves por el caso de los ERE. Sin levantar el tono, el presidente de los populares ha asegurado que el gobierno de Sánchez está acabado porque "España ya no les escucha, porque España ya no les cree. España tiene el peor gobierno posible. Es débil, es sectario e irresponsable".

Frente al Ejecutivo socialista, Feijóo se ha presentando como la persona que ha "venido a darle a España la política que creo que merece". "No he salido de mi casa, no he traído a mi familia aquí, no he renunciado a gobernar con mayoría absoluta para darle a España más de lo mismo. He venido a darle a España la política que creo que merece mi país y exige un cambio en el fondo y en las formas y os pido que me ayudéis a conseguirlo", ha sentenciado ante la dirección al completo de su partido que ha reunido hoy en Génova.

El discurso más duro

En su discurso más duro contra el presidente del Gobierno, Feijóo ha dicho que no iba a utilizar los ERE contra Sánchez pero después, ha asegurado que "la Justicia ha dictado sentencia, las urnas también y ahora al PSOE le corresponde tomar decisiones y depurar responsabilidades". El líder del PP también ha recordado que "Sánchez es presidente por una sentencia menos grave que la que afecta al PSOE", en referencia a la moción de censura que sacó a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Pero más allá de la sentencia de los ERE, el líder del PP ha expuesto que la situación del actual gobierno es insostenible y que hay "un clamor en todos los territorios que pide rigor y seriedad, que pide devolver el sentido común, que están hartos de soflamas, que no pide imposibles pero sí pide un cambio".

Y de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2023 ha sentenciado: "Cualquier socialista que no alza la voz contra la deriva es un cómplice de sus acciones y exige de nosotros que presentemos una alternativa solida y viable, y que nos preparemos para ganar las elecciones autonómicas y municipales".

"Deriva cantada"

Según el líder del PP, "esta deriva" de Sánchez "estaba cantada" porque cocinó su proyecto como un suflé que ha acabado por desinflarse. "Esto es lo que pasa cuando se miente a sabiendas a la gente, el populismo y sus mentiras quedan al descubierto", ha sentenciado sin levantar el tono.

También ha recordado la dimisión de Adriana Lastra: "Se dicen los más feministas pero utilizan sin pudor un embarazo de alto riesgo para tapar un cese como un piano", ha sentenciado.

Frente a ello, "van a usar todos los resortes del Estado para frenar el cambio" pero "por más que lo intenten, por mucho que quieran llamar la atención y se cesen entre si, recuperar la iniciativa perdida, eso ya es imposible. España ya no les escucha porque España ya no les cree".

"Pedro Sánchez ya se ha centrado en hacer oposición a la alternativa y nosotros estamos centrados en preparar un gobierno", ha concluido Feijóo.