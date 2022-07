La alcaldesa de Santibáñez del Val (Burgos), Ana María García, ha contado en Es la Mañana de Federico en esRadio la situación en la que se encuentra la localidad burgalesa, la más afectada por el incendio declarado hace unos días en la zona: " Aún no hemos podido volver a nuestras casa, los vecinos se encuentran en diferentes municipios".

Los daños que se han producido hasta el momento en la localidad han ascendido a "seis casas totalmente afectadas por las llamas" aunque algunas "eran segundas residencias". Hay personas "residentes en la zona que se han visto muy afectadas" y ha apuntado que son "cuatro las familias las que no van a poder volver a sus hogares".

Desde la administración pública ya han llegado las primeras respuestas, como la del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "nos ha prometido públicamente que nos iba a dar dinero para reconstruir la zona", ha contado. Ana María García afirma que "he pedido dinero, pero lo que necesitamos es que los gestores seamos nosotros", sin que haga falta que "nos tutele el Gobierno o la Junta".

El "ecologismo extremo"

Precisamente el ministro del Interior achacaba al cambio climático, en la misma línea que Pedro Sánchez, los motivos del incendio. La alcaldesa ha sido clara: "esto no sucedería si se nos diese más control y responsabilidad a los que estamos en el entorno rural" ya que "los montes no están limpios".

Si la gestión fuera municipal, "tendríamos buenos equipos de forestales", ha subrayado Ana María García. La alcaldesa ha explicado que "tenemos que pedir permiso para talar un árbol y eso tarda muchísimo", situaciones que achaca al "ecologismo extremo que se está haciendo".

"No es lógico que pasen cosas como éstas y no llamen primero a los alcaldes de la zona, somos lo que la conocemos", y en cambio desde la administración "se traen efectivos que no conocen para nada el lugar".

Tras recalcar que "este conservacionismo extremo nos perjudica", se ha quejado de que actividades como la ganadería o la caza estén "cada día más desprotegidas e ignoradas". "Los animales del monte limpian, las cabras limpian" y los "cazadores también limpian, porque son los primeros interesados" en la zona. García ha lamentado que se legisle contra "la gente que sabe cuidar el campo" y que "son los primeros que quieren que el campo esté bien, porque es su fuente de recursos y de ocio".