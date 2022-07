La caída en las encuesta del PSOE, la dimisión de Adriana Lastra, la marcha de Dolores Delgado, la decisión del Supremo de confirmar la condena por los ERE… Pedro Sánchez pasa este fin de curso por su peor momento desde que llegara a la presidencia del Gobierno. En poco más de una semana, el líder del Ejecutivo ha sufrido una crisis de partido y una confirmación de condena para dos expresidentes socialistas en Andalucía.

El PSOE se encuentra desorientado, con su nueva portavoz, Pilar Alegría, tratando de atacar al Partido Popular para desviar la atención mientras defiende la "honestidad" de los condenados. Pero este momento crítico de los socialistas no ha sorprendido en Génova, que sabían que iba a llegar.

"La deriva de Sánchez estaba cantada porque cocinó su proyecto como un suflé" que ha acabado por desinflarse, aseguró este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que añadió que "esto es lo que pasa cuando se miente a sabiendas a la gente, el populismo y sus mentiras quedan al descubierto".

El líder del Partido Popular fue rotundo contra el PSOE en una reunión que tuvo lugar en la sede de su partido de Génova 13 con sus barones antes del verano. Feijóo aseguró que el gobierno de Sánchez está acabado porque "España ya no les escucha, porque España ya no les cree. España tiene el peor gobierno posible, es débil, sectario e irresponsable".

El PP como alternativa

A diferencia de Sánchez, el presidente de los populares se encuentra en un buen momento a nivel político. Las encuestas le dan claro vencedor y tiene al partido cohesionado sin críticas internas. Con esta situación y con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, Feijóo quiso este martes poner sobre la mesa que el PP es la alternativa frente a las políticas socialistas.

"He venido a darle a España la política que creo que merece". "No he salido de mi casa, no he traído a mi familia aquí, no he renunciado a gobernar con mayoría absoluta para darle a España más de lo mismo. He venido a darle a España la política que creo que merece mi país y exige un cambio en el fondo y en las formas y os pido que me ayudéis a conseguirlo", sentenció Feijóo.

Y de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas de 2023 aseguró: "Cualquier socialista que no alza la voz contra la deriva es un cómplice de sus acciones y exige de nosotros que presentemos una alternativa solida y viable, y que nos preparemos para ganar las elecciones autonómicas y municipales".