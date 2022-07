La modelo británica de tallas grandes Nyome Nicholas-Williams ha denunciado públicamente que el Ministerio de Igualdad ha utilizado una imagen suya sin su permiso. "Mi imagen está siendo utilizada por el Gobierno español en una campaña, ¡pero no me han preguntado! ¡Gran idea, pero mala ejecución! Pedid usar mi imagen o al menos etiquetadme", ha lanzado la modelo curvy a través de su Instagram donde acumula casi 79.000 seguidores.

"¡Es la segunda vez que me pasa esto!", ha exclamado indignada y ha calificado la situación de "frustrante" a la vez que ha pedido ayuda a sus seguidores: "Si alguien sabe de alguien a quien pueda contactar para solucionar esto, por favor, que me envíe un mensaje privado".

La campaña fue dada a conocer este miércoles a través de redes sociales por la propia Irene Montero, su secretaria de Estado, Ángela Rodríguez Pam, y por Ione Belarra. Y ya desde el primer momento suscitó una gran polémica pues muchas fueron las críticas hacia esta iniciativa que ha costado 84.500 euros públicos.

Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. ¡El verano es para todas! #ElVeranoEsNuestro pic.twitter.com/oH09KGJkEn — Irene Montero (@IreneMontero) July 27, 2022

Desde el Ministerio de Montero explicaron que se pretende reivindicar la diversidad de los cuerpos, "sin estereotipos" ni "violencia estética" y así poder disfrutar del verano "cómo, dónde y con quien tú quieras". La campaña, dirigida por el Instituto de las Mujeres, muestra una imagen en la playa de cinco mujeres de distintas razas, tallas, con una mastectomía, bajo el lema El verano también es nuestro. Una de estas mujeres es Nyome Nicholas-Williams, que ahora denuncia la utilización y difusión de su imagen sin su consentimiento.

En declaraciones a Efe, la directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, denunció que existen múltiples discriminaciones corporales que están "atravesadas por los estereotipos de género".

"Se proyectan expectativas corporales en las mujeres que no solo influyen en nuestra autoestima, sino que niegan derechos y condicionan la manera de estar y disfrutar el espacio público", lamentó. Así, con esta acción comunicativa Igualdad quiere trasladar el mensaje de que todos los cuerpos son válidos, que es imprescindible reconocer esa diversidad corporal existente y reivindicarla, libre de estereotipos y violencias, destacó Morillas.

Muchas fueron las críticas hacia esta campaña: "El otro día contaba los ministerios de España y no me salían las cuentas. Se me había olvidado que hay uno hasta para promover la obesidad. Y no es el de consumo", comentaba una persona en Twitter. "Hasta ahora las gordas no podían entrar en las playas. Pero ya sí. Gracias Irene por mejorar nuestras vidas en… nada", señalaba otra con ironía.

La secretaria de Estado contestaba así: "Señores diciendo que las gordas ya podíamos ir a la playa sin permiso de Igualdad. Claro que vamos pero asumiendo odio por enseñar un cuerpo que no es normativo. Lo que reivindicamos es que todos los cuerpos están bien, también el tuyo Manolo que no es precisamente el más bello".