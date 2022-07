El PSOE a las órdenes de Otegi: se niega a poner una calle a Miguel Ángel Blanco en Cuenca

El PP pretendía que el PSOE respaldara una moción para poner una calle en Cuenca a Miguel Ángel Blanco. Pero no ha sido posible. Los socialistas pusieron pegas desde el primer momento exigiendo un cambio de nombre por el de "Espíritu de Ermua", un curioso mecanismo para esconder el nombre del secuestrado y asesinado y favorecer el olvido de quien se ha convertido en uno de los mayores símbolos de la barbarie etarra.

El PSOE, así, hasta en Cuenca muestra ya su pleitesía ante EH Bildu. El título de la propuesta del PP municipal no podía ser más asumible: "Moción que presenta el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cuenca para instar al equipo de Gobierno a dar el nombre de Miguel Ángel Blanco a una calle de nuestra ciudad".

La exposición de motivos de los populares no incluía nada que no pudiese firmar cualquier demócrata: "Este año 2022 se conmemora el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA y desde el Partido Popular compartimos con la Fundación Miguel Ángel Blanco la necesidad de recordar su figura, sobre todo entre los más jóvenes del municipio". El texto añadía que el "60% de los jóvenes españoles no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco y más del 70% de estos afirma conocer poco o nada sobre lo que significó".

"A través de esta iniciativa", proseguía el redactado, "desde el Grupo Municipal del Partido Popular pretendemos recoger la petición realizada hace escasas semanas por la propia Fundación Miguel Ángel Blanco para ayudar a transmitir su memoria y terminar con el desconocimiento de la juventud sobre el joven político vasco secuestrado y asesinado por ETA".

Miguel Ángel Blanco, "un joven concejal del PP en Ermua, secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA cuando tenía 29 años, en julio de 1997, es, por encima de todo, un símbolo de la libertad, de la conciencia social contra el terrorismo y de la inocencia de todas las víctimas. Su secuestro y asesinato a manos de ETA marcó un antes y un después en la lucha contra el terrorismo. Levantó la voz de todo un país entero contra la banda terrorista al grito de ‘Basta Ya", añadía la moción.

En Cuenca no hay ningún monumento que recuerda a Blanco y "en el resto de España hay más de 100 espacios públicos que llevan su nombre. Por ello, no queremos que pasen desapercibidos los 25 años de su secuestro y asesinato. Y es por esto que solicitamos al Ayuntamiento que una de las calles lleve su nombre a partir de ahora". Fin de la explicación que ha considerado inasumible el PSOE.

EH Bildu se queda con el convencimiento de que sus exigencias son perfectamente escuchadas y asumidas en cada rincón del PSOE de Pedro Sánchez. Pese a ello, la moción ha salido adelante con el voto afirmativo del resto de grupos municipales: PP, Ciudadanos, la agrupación de electores Cuenca no Une y Podemos-Cuenca en Marcha. Los socialistas han preferido abstenerse.