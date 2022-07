"Todos los cuerpos son válidos y tenemos derecho a disfrutar de la vida como somos, sin culpa ni vergüenza. ¡El verano es para todas!", proclamó Irene Montero al anunciar la última campaña de Igualdad, esta vez dirigida contra lo que denominan "violencia estética". Tras las primeras mofas por la nueva iniciativa llegaron luego los increíbles detalles de la campaña: hasta tres modelos han denunciado que su imagen fue usada sin permiso. Primero la modelo británica de tallas grandes Nyome Nicholas-Williams y la modelo brasileña Raissa Galvão denunciaron que aparecían sin autorización: "Mi imagen está siendo utilizada por el Gobierno español en una campaña". Después, el esperpento creció con la enfadada denuncia de otra modelo, Sian Green-Lord: aparece en el cartel, además de sin permiso, sin su pierna ortopédica y con vello en la axila.

A la rocambolesca historia que cada día suma nuevos capítulos se suman los miles de euros de dinero público que ha costado. La empresa creativa que diseñó el cartel, Arte Mapache, que en sus redes sociales promete "mostrar la diversidad de cuerpos y romper con la normatividad" a través de la ilustración, ha confirmado en Twitter que no pidió permiso a las modelos, a las que promete "repartir los beneficios que se derivan de este trabajo a partes iguales" y que usó una tipografía sin licencia. Añade que por el fallido trabajo cobró 4.490 euros.

Abro hilo👇🏼 Primero de todo me gustaría pedir públicamente disculpas a las modelos por haberme inspirado en sus fotografías para la campaña "El verano también es nuestro" y por haber utilizado una tipografía sin licencia (pensando que era libre.) — ArteMapache (@ArteMapacheArt) July 28, 2022

"Es falso que haya cobrado 84.000", añadía en alusión al hecho de que en la web del Portal de Transparencia aparece un contrato firmado el pasado mes de marzo para el "diseño de la creatividad y la producción de una campaña de sensibilización contra los estereotipos de género basados en los cánones de belleza femeninos, dirigida a la población general". Fue adjudicado por 84.500 euros, descontando impuestos, a The Tab Gang, una"productora audiovisual, agencia creativa y soporte editorial" dedicada a facturar "contenidos interactivos, novedosos, vistosos y efectivos". Tras la compañía están cuatro empresarios, entre ellos Javier Moya, ex redactor jefe de elpais.com; Rafael Benítez, ex director de FHM.es, una revista conocida por sus portadas con mujeres muy alejadas de las protagonistas de la campaña de Montero, y Javier Díaz de Lezana, ex redactor jefe de FHM.

Cuando en las redes sociales se comenzó a relacionarlos por el cartel, The Tab Gang se apresuró a desvincularse de la polémica y a rechazar la posibilidad de que hubieran cobrado casi 100.000 euros por una campaña que habría costado cinco mil. La empresa negó que tenga "nada que ver con esta campaña ni con la agencia que la ha hecho", y afirmó que "la campaña adjudicada por concurso público" está aún pendiente de ver la luz: "Aún no se ha lanzado".

Respecto a la polémica generada por #ElVeranoEsNuestro del @InstMujeres The Tab Gang quiere aclarar que no tiene nada que ver con esta campaña ni con la agencia que la ha hecho. La campaña adjudicada por concurso público a The Tab Gang (TV, gráfica, radio) aún no se ha lanzado — The Tab Gang (@thetabgang) July 29, 2022

A la espera de ver en qué se traducen estos 85.000 euros "contra los estereotipos de género", la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, responsable del contrato, también ha tratado de salir al paso de un escándalo que sigue creciendo. Ha señalado que el cartel señalado costó casi 5.000 euros y no los 85.000 adjudicados hace unos meses.

Además ha dedicado varios mensajes de apoyo tanto a los creadores del cartel ("Gracias por tu activismo antigordofobia") como de defensa de la campaña en sí: "Que los bulos que circulan no nos distraigan. Cada vez que señalan nuestros cuerpos, que nos censuran por gordas, por tener vello, estrías, celulitis o cicatrices, están atacando nuestra autoestima y con ella, nuestra salud. Nuestras cuerpos y nuestras vidas son válidas".