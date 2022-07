"Hay que dar la talla en la crisis que viene porque nosotros de lo que presumimos es de la gestión y los ciudadanos nos pondrán nota en mayo de 2023 en las urnas", así resume un dirigente territorial del PP la petición que ha realizado Alberto Núñez Feijóo a los suyos de cara al "otoño crítico" a nivel económico que llegará tras el verano.

El líder de los populares considera las elecciones municipales y autonómicas como su primer examen de cara a unas futuras elecciones generales en las que el PP pretende hacerse con La Moncloa. Pero antes saben que les esperan unos meses complicados.

Por ello, Feijóo ha pedido a los suyos que "se pongan las pilas" de cara a esos comicios y que pongan especial atención en las medidas económicas. El primero en poner en práctica esta teoría ha sido Juanma Moreno que esta semana ha confeccionado un Gobierno de Junta de Andalucía con la vista puesta en las "turbulencias económicas" de cara al otoño. "Hay que ponerse a trabajar ya porque vienen momentos muy difíciles", "Vamos a tener turbulencias económicas que van a generar problemas sociales", aseguró este lunes Moreno en el anuncio de su nuevo equipo.

"No hay que relajarse"

Feijóo insistió a sus barones este martes en esta idea durante la reunión que tuvo lugar en Génova en la que el líder del PP ya aviso de que considera que el Ejecutivo de Sánchez está acabado pero "no hay que relajarse".

"No he salido de mi casa, no he traído a mi familia aquí, no he renunciado a gobernar con mayoría absoluta para darle a España más de lo mismo. He venido a darle a España la política que creo que merece mi país y exige un cambio en el fondo y en las formas y os pido que me ayudéis a conseguirlo", avisó Feijóo.

Las encuestas

Por ahora las encuestas sonríen a los populares y certifican que la ciudadanía confía en la gestión de Alberto Núñez Feijóo tras su largo paso por la presidencia de Galicia. Los últimos sondeos sitúan a los populares por encima de los 130 escaños. Esta semana se ha conocido la encuesta de NC Report para La Razón que incluso da a los populares entre 138-140 escaños, un resultado que superaría los de la última victoria de Rajoy y que les permitiría gobernar holgadamente con el apoyo de Vox. Los de Santiago Abascal lograrían entre 43 y 45 escaños, lo que supondría una bajada de entre siete y nueve escaños respecto a los 52 actuales. Juntos, PP y Vox sumarían 185 escaños.

Pero en Génova también lanzan un aviso en este sentido: "Quedan muchos meses por delante y serán muy complicados. En las encuestas ahora estamos arriba pero mañana podemos estar abajo y por eso no hay que fiarse de los sondeos sino del trabajo".