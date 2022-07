El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ofrece este domingo una entrevista en El Mundo en la que habla de sus perspectivas electorales y de las amenazas económicas que se ciernen sobre España a pesar del triunfalista balance de Pedro Sánchez.

Sobre los sondeos y la posibilidad de un pacto con Vox, dice que no "contempla ese escenario" sino que trabaja en conseguir una "mayoría suficiente" que está "convencido" de que obtendría hoy: "No renunciaré a una mayoría suficiente para poder gobernar con ministros del PP. Este es el objetivo. Algunos pensaban que es ingenuo pero creo que ya empiezan a pensar que es posible".

En cuanto a las perspectivas económicas y lo que se encontrará si llega al poder, el líder del PP destaca cómo Sánchez "no ha tenido que cumplir ninguna norma económica al levantar los límites de déficit, deuda y regla de gasto", lo que ha llevado a que el país esté endeudado en 300.000 millones. "Cada español tiene un pufo de 6.000 euros en deuda", apunta.

Preguntado por hipotéticos recortes, destaca que "lo que haremos será una auditoría de la realidad económica, fiscal, de deuda y de déficit y en base a eso acometeremos propuestas. Lo que sí aseguro es que con un 30% menos de ministerios el Gobierno será más eficiente. Y cuando la gente vea que no se utiliza un helicóptero, un Falcon y un Audi para desplazarse 300 km, que ningún ministro tiene la tarjeta oro del Falcon, que el Gobierno reduce su estructura en al menos un 30%, empezaremos a mandar un ejemplo a la gente".

Respecto a los impuestos a energéticas y banca, Feijóo destaca que "lo de la banca no es un impuesto, es una derrama y comporta un riesgo doble: que lo paguen los ciudadanos y, si al final la banca lo recurre, que lo devuelva el siguiente Gobierno", como informó este sábado LD. "¡Fíjese qué broma! En el tema energético estamos dispuestos a ver si podemos asegurar mayores inversiones. En ese contexto, hablaremos", apunta.

Feijóo también habla de la relación de Sánchez con el separatismo, de los pactos con ERC y con Bildu y de cómo no quiere pactar con el PP. Sobre el español en Cataluña, afirma que apuesta por proteger "el catalán y el castellano", por un "bilingüismo cordial". "Le diremos a los jueces que sigan aplicando la Constitución, el Estatut y las sentencias del TC con valentía y les vamos a felicitar por hacerlo. No vamos a dejarlos solos y no aceptaremos que el español sea una lengua extranjera en Cataluña", afirma, añadiendo que están dispuestos a legislar y a actuar. "No puede estar en el orden del día negociar con la Generalitat incumplir una sentencia. Si el Gobierno lo hace es que no es un Gobierno", afirma.

Sobre la forma de gobernar de Sánchez y el asalto continuo a las instituciones, Feijóo resalta el "interés en controlar el Tribunal Constitucional" del presidente y cómo a su juicio "va a hacer lo que quiera pactando con ERC, Bildu y Podemos durante toda la legislatura". Él, si llega al poder, aprobará la reforma del poder judicial porque "necesitamos reforzar la independencia del Poder Judicial y recomponer las instituciones. "Las instituciones son del Estado, no del Gobierno. En el Gobierno podré hacer lo que crea oportuno y hacer una purga en mi partido como ha hecho Sánchez en el PSOE, pero lo que no puedo es tomar las instituciones", destaca.