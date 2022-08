El Partido Popular ha pedido este lunes a Irene Montero que pida perdón por la campaña veraniega en la que supuestamente ha utilizado imágenes de mujeres sin su permiso. Además, desde el Ministerio de Igualdad se lanzaba esa imagen bajo el título de "El verano también es nuestro" para promover "la diversidad", pero la modelo Sian Lord ha denunciado que se editó su foto para sustituir su prótesis por una pierna.

Desde el PP, Juan Bravo ha asegurado que "no se está dando respuesta a las personas que han denunciado". También ha destacado que "no es la mejor campaña contra los estereotipos" una que oculta "una parte de una mujer con una discapacidad". Por ello, ha solicitado a Irene Montero que "pida disculpas y retire la campaña" para que "no siga estropeando la imagen de nuestro país".

Carga contra Sánchez

El vicesecretario de Economía del PP ha ofrecido una rueda de prensa este lunes en Génova en la que también ha cargado contra Sánchez por su falta de previsión de cara a la crisis que se avecina en otoño. Bravo ha destacado medidas como las abordadas por Alemania y Francia, construyendo centrales térmicas o minicentrales nucleares, en la línea del Plan Feijóo y acusa al Ejecutivo de "volver a tropezar en la misma piedra con soluciones de Zapatero".

También ha pedido a Sánchez que "copie más medidas" al PP "como la que ha aprobado el País Vasco con el apoyo del PSOE para deflactar el IRPF, como lleva trasladando Feijóo desde que presentó su Plan Económico".

Bravo ha insistido también en las "dificultades económicas a las que tendrá que enfrentarse España si se cumplen las previsiones" y ha criticado "que los ciudadanos están cada vez más cansados de un Gobierno dividido, desconectado de sus problemas y solo centrado en criticar a la alternativa que representa el PP".