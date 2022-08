Aragonès asegura que los cambios legislativos de la "desjudicialización" se harán antes del fin de año

Pere Aragonès, presidente de la Generalidad y segundo de Oriol Junqueras en ERC, se ha mostrado absolutamente convencido de que el acuerdo con el Gobierno para la "desjudicialización" del proceso separatista se cumplirá en toda su integridad antes de que acabe el año. Según el dirigente independentista, "la desjudicialización se debe concretar y se concretará", aunque no ha querido entrar en detalles con la excusa de que los trabajos entre el Gobierno y la Generalidad para los cambios legislativos requieren discreción.

El presidente autonómico ha afirmado que "esta fase de la desjudicialización tiene que tener los efectos de la amnistía". El objetivo, recalcó, es "que nadie vaya a la cárcel por su compromiso político por la libertad de Cataluña". También se refirió a los fugados, inhabilitados y quienes han tenido que afrontar fianzas en el Tribunal de Cuentas. "Nunca dejaremos a nadie sólo frente a la represión", aseguró.

Reto a Sánchez

También insistió en la autodeterminación, sin la que, dijo, "no se resolverá el conflicto con el Estado". Además, lanzó un reto a Pedro Sánchez: "Sin tan seguro está de que el diálogo neutraliza el independentismo, que ponga las urnas para comprobarlo". Preguntado sobre las afirmaciones de Sánchez en relación de que no hay mayoría para la reforma del delito de sedición, Aragonès replicó que "las mayorías se construyen si hay voluntad de construirlas". Y abundó en que "trabajaremos en las próximas semanas por los cambios legislativos, que van más allá de la sedición".

Aragonès también se jactó de haber sorteado la "dificultad sobrevenida" de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el 25% de enseñanza de español en la educación obligatoria catalana. Así, se ha felicitado porque "hemos trabajado con rigor, consenso y voluntad de suma y hemos preservado el modelo de escuela catalana".

Al margen de la "mesa de negociación", Aragonès ha hecho un balance triunfalista del curso y ha presumido hasta de la acogida de refugiados ucranianos. También ha censurado que el Gobierno haya anunciado las medidas de ahorro energético sin haberlas consultado con las comunidades autónomas, encargadas de su aplicación y seguimiento. No obstante, avanzó que en septiembre habrá reuniones con el Gobierno para abordar estas cuestiones.

El Govern no se romperá por Borràs

En cuanto al caso Borràs, Aragonès ha afirmado que ningún consejero de Junts per Catalunya (JxCat) en el gobierno autonómico ha manifestado la posibilidad de romper el pacto de gobierno con ERC. El presidente regional pidió también "aislar toda crítica que no sea constructiva" y aseguró que el escándalo no se ha abordado en la última reunión del ejecutivo antes de irse de vacaciones. También anunció unos "presupuestos de choque para hacer frente a los efectos de la inflación", pero no concretó ninguna medida.