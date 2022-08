El PP muestra su respaldo a Ayuso ante el nuevo "bandazo" del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este lunes que no estaba dispuesta a cumplir con las medidas impuestas por el Gobierno como apagar las luces de escaparates y edificios públicos que estén desocupados a partir de las 22 horas. La dirigente madrileña explicó en las redes sociales que "Madrid no se apaga" porque "esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?"

Desde Génova han querido este martes mostrar su respaldo a la dirigente madrileña. El número tres del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que desde la cúpula nacional del partido "entienden" la "desesperación y la reacción" de Ayuso y otros dirigentes autonómicos "ante los bandazos que da el gobierno" de Pedro Sánchez.

"Lo que primero iban a ser unas recomendaciones, ahora nos las imponen por decreto. Así no se puede gobernar, a golpe de decreto y sin ningún tipo de diálogo", ha criticado Bendodo que ha recordado que son las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos los que tienen que decidir si aplican estas medidas: "Tanto la señora Ayuso como los demás presidentes autonómicos tienen libertad para decidir si las aplican o no".

"Siguen siendo dos equipos de fútbol"

Tras ello, ha destacado que lo que llama la atención tras el anuncio del Gobierno de estas medidas es que el Sánchez "siga apretando el cinturón a los ciudadanos pero no se ajuste el suyo". Bendodo ha recordado el numeroso Consejo de Ministros que rodea a al presidente: "Siguen siendo dos equipos de fútbol en un permanente derby", ha dicho haciendo referencia a los continuos enfrentamientos entre los representantes gubernamentales de PSOE y Podemos.

Según el número tres del PP, lo que hace falta en España es un "plan serio, consensuado, hablado con las CCAA y no un refrito" de medidas como ha propuesto el Ejecutivo. Por ello, Bendodo ha animado a Sánchez a "que mire países de nuestro entorno como Francia o Inglaterra que están haciendo todo lo contrario".

"Un plan energético de un país serio no puede limitarse a decirle a la gente que suba el aire, baje la calefacción, apague los escaparates y se quite la corbata. Un país serio toma medidas de calado no estas frivolidades", ha zanjado el responsable de coordinación popular.