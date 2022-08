El envío de material militar a Ucrania es un quebradero de cabeza para el Gobierno español, debido sobre todo a que uno de los partidos de la coalición -Podemos- es contrario al envío de armamento y esencialmente prorruso. Es por ello que está haciendo todo tipo de malabarismos para cumplir con el resto de socios occidentales con el envío de material bélico sin enfadar en exceso a sus socios. La realidad es que España es el país aliado que menos está ayudando a Ucrania en relación con su PIB.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha zanjado en las últimas horas una de las incógnitas que había en nuestro país sobre el envío de armamento pesado a Ucrania, es decir, si finalmente se enviarán unidades de los carros de combate Leopardo que el Ejército de Tierra tiene almacenados en Zaragoza, una posibilidad que había incluso creado tensiones con Alemania, que tendría que dar luz verde a ese envío pues así quedó reflejado en las condiciones de venta.

"Estamos viendo todas las posibilidades, pero ya le puedo decir que los Leopardo que no se usan en Zaragoza desde hace muchos años no es posible enviarlos a Ucrania porque están en una situación absolutamente lamentable. Ha habido los exámenes correspondientes y están en unas condiciones que no se pueden utilizar. No los podemos dar porque serían un riesgo para las personas", ha solventado la ministra de Defensa.

Estos carros de combate fueron sometidos a lo que se conoce como un proceso de hibernación. Se les extrajo todo el combustible y todos los líquidos necesarios para que funcionen los sistemas. También se secaron las piezas que necesitan elementos lubricantes, se les retiró las baterías y buena parte del equipamiento de combate. Las barcazas y algunos de los elementos retirados fueron guardados en almacenes diferenciados. Algunas de sus piezas han sido canibalizadas y utilizadas para otras unidades en servicio.

Defensa se puso en contacto con General Dynamics, la multinacional encargada de su fabricación en España, para ver si era posible volver a montar estos carros de combate y ponerlos a punto para su funcionamiento. Fuentes de la industria de Defensa explicaron a este periódico hace unas semanas que la operación era posible, pero que el precio sería caro y los carros no estarían en condiciones suficientemente óptimas para su uso en un conflicto bélico.

Este miércoles, Robles se ha reunido con el embajador de Ucrania en España, Serhii Pohoreltsev, que ha vuelto a insistir en la imperiosa necesidad de seguir recibiendo armamento para poder seguir combatiendo a los rusos que han invadido su país. "Necesitamos más armas para poder resistir, avanzar, recuperar nuestro territorio y poner fin a la guerra. Si uno quiere ayudar siempre busca y encuentra la forma para hacerlo", ha dicho en presencia de la ministra española.

"Seguimos necesitando las armas. Agradezco mucho la ayuda de España, la acogida de refugiados, heridos y mutilados en hospitales militares españoles. Lamentablemente el enemigo nos supera en cantidad de efectivos y armamento. Para ser eficaces necesitamos más armas. La lista del armamento que necesitamos lo tiene a su disposición el equipo del Ministerio de Defensa", ha continuado el embajador ucraniano en Madrid.

Ante esto, Robles ha dicho que "estamos enviando todo el material que podemos enviar" y ha explicado que representantes ucranianos acuden una vez a la semana al Ministerio de Defensa para participar en reuniones técnicas sobre el armamento de todo tipo que se podría enviar. Tras esto, ha adelantado que "estamos preparando material de abrigo para la próxima campaña de invierno", algo que parece muy alejado de las peticiones ucranianas.