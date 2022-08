A las 20:30 horas del jueves 4 de agosto de 2002 la banda terrotista ETA hizo explotar un coche-bomba frente a la casa-cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) y junto a una glorieta muy concurrida de la localidad. La explosión mató a Cecilio Gallego Alaminos, ciudadano jubilado que esperaba la llegada de un autobús en la parada situada enfrente del cuartel para dirigirse a Torrevieja, y a la niña de seis años Silvia Martínez Santiago, hija de José Joaquín Martínez, agente de la Guardia Civil, que se encontraba en ese momento jugando en su domicilio de la casa-cuartel junto a su madre, Toñi Santiago, una tía y un primo.

Este jueves se cumplen 20 años de aquel cruel atentado y Toñi Santiago ha aprovechado los micrófonos de esRadio para pedir ayuda en este triste aniversario para arropar y pedir a todos los españoles de bien que le acompañen con una bandera española en la plaza que lleva el nombre de su hija en Santa Pola este jueves a las 20h.

"Se cumplen 20 años del brutal atentado de la banda terrorista que le cuesta la vida a dos personas, entre ellas la de mi hija de seis años. En estos 20 años el dolor se ha ido incrementando porque de manos del desgobierno que nos ha tocado vivir, hace ocho meses se acercaron a las cárceles de las vascongadas a los asesinos de Silvia y hace una semana a Andoni Otegi Eraso se le premia con cuatro días de libertad", ha lamentado Toñi Santiago.

"He querido hacer este llamamiento porque 20 años después yo sigo luchando y pidiendo para mi hija memoria, dignidad y justicia puesto que los políticos de turno, todos, los que están ahora en el Congreso, unos por acción y otros por omisión, han utilizado como moneda de cambio a las víctimas del terrorismo para este proceso de rendición del Estado", ha añadido.

Hace una semana el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, imputó a seis jefes de ETA por el atentado de Santa Pola, en el que sus autores materiales, Óscar Celarain y Andoni Otegi Eraso, fueron sentenciados a 843 años de prisión.

Una imputación que ha provocado que tenga que personarse como acusación particular. "20 años después volvemos a empezar. Durante 20 años no han tenido tiempo de hacer su trabajo y a través de la asociación Dignidad y Justicia para que estos crímenes no prescriban, el juez Castejón ha tenido a bien investigar estos hechos", ha dicho. La madre de la niña asesinada ha asegurado que "con mucho sufrimiento, desgarro y dolor yo me he tenido que personar como acusación particular. Volveré a enfrentarme a los autores intelectuales del atentado quienes ordenan que estos otros dos activen el coche bomba y maten a dos personas".

Toñi Santiago ha hecho un llamamiento a los españoles por que "no se de dónde voy a sacar fuerzas". "Por eso pido a los españoles que nos acompañen porque me quedan pocas fuerzas, muy pocas", ha añadido con la voz desgarrada por el dolor después de tantos años.

La madre de la niña asesinada por ETA ha recordado el lamentable episodio de las actas de ETA: "He dicho en muchas ocasiones lo que está pasando. Hay unas actas de negociación que el PSOE de Zapatero firma con ETA y tienen el beneplácito del PP de Rajoy. Estas actas de negociación están en un banco suizo. He pedido en miles de ocasiones que quiero ver esas actas porque tengo el derecho como española. Pero no podemos verlas porque esto que está pasando estaba escrito muchos años atrás". Y ha avisado: "No van a poder silenciar mi voz y la uso para decir que es inaudito, cruel y de una bajeza moral que las víctimas del terrorismo tengan que ser moneda de cambio para que ETA deje de matar. ETA ha conseguido todo lo que no había conseguido matando porque este Gobierno y los anteriores se han puesto de rodillas". Y ha querido preguntar al presidente del Gobierno "¿Qué hace un terrorista en el Congreso dando lecciones de moralidad a los españoles?".

Preguntada por las entrevistas que las víctimas de ETA están teniendo con algunos de los asesinos para que les pidan perdón y ante la constatación de que Toñi Santiago no ha sido una de ellas, ha dicho que "no me han dado la oportunidad y Andoni Otegi Eraso sale de permiso por haber matado a mi hija, entre otras". Por lo que ha lanzado el aviso al asesino de su hija y al presidente del Gobierno: "Yo convoco y le pido al asesino de mi hija y a lo que tenemos como presidente del Gobierno, al traidor Sánchez, que mañana 20 de agosto, 20 años después de su asesinato, acudan a la plaza que lleva su nombre de Silvia Martínez Santiago. Si son tan valientes que aparezcan mañana y me pidan perdón. A los asesino de Silvia tenían que pedir perdón a mi hija".

En ese momento ha recordado el deleznable comportamiento del terrorista Arnaldo Otegi el 4 de agosto de hace 20 años cuando se negó a condenar el atentado de Santa Pola. Del ahora socio de Pedro Sánchez ha dicho que "en mi caso además justificó el asesinato de una niña de 6 años preguntándose qué hacía una niña de 6 años en un cuartel de la Guardia Civil. A mi hija la mataron por ser española e hija de un gran Guardia Civil".

Para terminar, la madre de Silvia ha hecho un llamamiento a todos los políticos: "Lo que tienen que hacer todos los partidos políticos, con Sánchez a la cabeza, porque unos hacen y otros permiten que se haga, es no intentar reescribir la historia de ETA". Y ha lanzado un aviso más: "Aquella tarde ETA se equivocó de víctima matando a mi hija, me debería haber matado a mí porque durante 20 años y los que me queden seré la voz de esta criatura. La única manera que conseguirán callar mi voz es pegándome un tiro en la nuca. Aquel día le prometí a mi hija que no iba a dejar de luchar por ella y lo haré hasta el último aliento de vida que me quede".