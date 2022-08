El PP defiende a Ayuso y se revuelve contra el "egoísmo" de Sánchez y su nuevo "politburó"

El Partido Popular se revuelve contra el Gobierno por la doble vara de medir de Pedro Sánchez con las comunidades que han criticado sus medidas energéticas. Mientras que el Ejecutivo ha insultado a la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, se ha achantado con el gobierno vasco del PNV, que también dijo que no va a cumplir esas normas impuestas por el Consejo Ministros.

Este jueves, la dirección de los populares ha celebrado un encuentro en Jerez de la Frontera con Cuca Gamarra y Elías Bendodo como protagonistas y desde allí han querido responder a las acusaciones de "egoísmo" que desde el gobierno han vertido contra Ayuso y otros dirigentes populares.

"El colmo de la desfachatez es que el gobierno que no reduce el gasto hable de egoísmo", ha sentenciado Gamarra que ha preguntado a Sánchez si también "va a llamar egoísta al gobierno vasco del PNV por cuestionar sus planes". "¿O va a llamar egoístas a los sindicatos que le recuerdan que la temperatura por encima de los 25 grados vulnera los derechos de los trabajadores?", ha proseguido Gamarra que ha asegurado que "aquí el único egoísta es el que sigue gastando como si no pasara nada y sigue exigiendo sacrificios a los españoles mientras él no hace ninguno", ha dicho tras recordar sus viajes en helicóptero y en Falcon. "Esta es la definición de egoísmo por naturaleza y esto tiene un nombre: Pedro Sánchez", ha explicado la popular.

Pero Gamarra no lo ha dejado ahí. También ha cargado contra el presidente del Gobierno por "darles lecciones": "El colmo de la desfachatez es que el gobierno que indulta, que no insta al cumplimiento de la ley en Cataluña a quienes vulneran la educación en castellano venga a darnos lecciones de cumplir la ley a quienes nunca la hemos infringido", ha zanjado la popular.

Bendodo, por su parte, también ha criticado ese egoísmo del Gobierno de Sánchez, que pide esfuerzos a los españoles, mientras el presidente del Ejecutivo amplía la plantilla de Moncloa con una oficina política a su servicio. "Con la que está cayendo, Sánchez se inventa ahora una oficina de planificación política, un politburó. No sé si los comunistas de Podemos le habrán obligado", ha ironizado el número tres de los populares.