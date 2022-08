Carlos Iturgaiz denuncia la campaña proetarra de "si no puedes con el padre, vamos a por el hijo"

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha pasado por los micrófones de Es la Noche de Dieter para hablar de la nueva agresión que ha sufrido su hijo Mikel Iturgaiz y una amiga suya por parte de unos proetarras durante las fiestas de la localidad vizcaína de Guecho. El dirigente popular ha afirmado que su hijo se encuentra bien pero que "es muy desagradable tener que pasar por esto pero es más de lo mismo". Y ha denunciado la campaña de los jóvenes proetarras de "si no puedes con el padre, vamos a por el hijo". Es la misma campaña que usaba la ETA de "socializar el dolor", ha recordado.

Iturgaiz ha continuado contando la situación que los constitucionalistas viven en el País Vasco. "Esta gentuza lo que pretende es que haya guetos como los judíos en Varsovia y en otras ciudades, donde los del PP, los ertzainas y los constitucionalistas no podemos circular por las calles y plazas que ellos consideran que son su espacio", ha asegurado.

Carlos Iturgaiz ha aplaudido el gesto y la valentía de su hijo porque "ha identificado y ha denunciado" los hechos. "Son una manada, porque nunca van solos, con amenazas, insultos, coacciones, y lo ha denunciado. Ha reconocido a uno de ellos y ahora la Ertzaintza tiene que investigar", ha añadido.

También ha querido señalar que "Mikel Iturgaiz hay muchos en el País Vasco. Lo que está ocurriendo es que hay un envalentonamiento de la izquierda radical, amparada por Bildu", de quienes ha dicho que se van a retratar en el pleno de Guecho porque van a justificar y no condenar estos hechos. Además, ha denunciado el "ataque a la convivencia y a la libertad por parte de estos salvajes que ponen en la diana a todo el que no sea como ellos".

Y recordando que una del grupo de su hijo había sido agredida por los radicales, ha ironizado diciendo que espera "que las feministas digan algo, que lo condenen, que se manifiesten. A una mujer le han golpeado. A ver cómo reaccionan todos esos grupos feministas que para otras sí tienen reacción".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó durante el debate del estado de la nación que se hablara de ETA porque para él ETA ya no existe. Ante esto, el presidente del PP vasco ha enfatizado que "ETA no mata pero manda y está mandando con Bildu". En la cúpula del partido proetarra, ha recordado están los jefes de la banda terrorista, del partido Sortu, que es el brazo político de ETA. "Con estos dirigentes de Bildu son con los que el Gobierno y el PSOE está llegando a acuerdos", ha recordado y ha añadido que "es intolerable, que no pueden decir que esto es normal en democracia, no para partidos políticos que se sirven de la democracia para destruir las instituciones y el Estado. Además, son los responsables de lo que está pasando en las calles".