Las paellas de Pilar Rahola son famosas en toda Cataluña. La exeditorialista de La Vanguardia y musa de Artur Mas organiza unas fiestas estupendas en su mansión de Cadaqués y además, enseña en su cuenta de Instagram fotos y vídeos de algunos de los momentos. Aún se recuerda la estampa del entonces jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, con el ahora prófugo Puigdemont, Joan Laporta y una presentadora de TV3 entre otros participantes.

En esta ocasión, algunos de los congregados por Rahola son la directora de cine Isona Passola, el indultado Jordi Cuixart o el "agitador cultural", tal como él se define, Vicenç Altaió. Passola es la autora de la película El mañana, en el que Cataluña era una mujer maltratada y España, el marido maltratador. Jordi Cuixart fue líder de Òmnium, indultado por Pedro Sánchez, ha decidido fijar su residencia en Suiza para desarrollar una máquina industrial para su negocio de envases medicinales. Cuenta para ello con una generosa subvención del Estado vía Ministerio de Ciencia de más de medio millón de euros. Altaió dirigió un museo de la Generalidad en tiempos de Pujol y es articulista en medios afectos al independentismo.

Todos ellos no se cansan de afirmar que el independentismo sufre una feroz represión por parte del Estado, pero las supuestamente duras condiciones de vida no obstan para que las autoproclamadas víctimas se entreguen a unas horas de asueto y solaz en la piscina particular de Rahola. Sería algo así como el descanso de los guerreros, infatigables en su lucha contra España.

Especial contexto

Además, en esas fiestas se habla de todo y de política más. La vacacional jornada de tantos referentes del independentismo se produce en un momento de especial tensión entre ERC y Junts per Catalunya (JxCat) por el cese de Laura Borràs, por la mesa de negociación con el Gobierno y por la desmovilización que se detecta entre las bases del independentismo. La Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha marcado un objetivo bastante discreto para la manifestación del próximo 11 de septiembre, día regional de Cataluña. Será una simple marcha e irán todos de negro.

Cinco años después de la proclamación de la república catalana de los ocho segundos, a los participantes en la fiesta de Rahola se les aprecia la energía necesaria como para volverlo a hacer, como dijo el indultado Cuixart y repiten sin descanso los promotores del golpe de Estado separatista.