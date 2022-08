El PP denuncia que el "objetivo de Marlaska es vaciar las prisiones" sabiendo que "hay una reincidencia del 40%"

La situación de los funcionarios de prisiones en lo que llevamos de 2022 no ha hecho más que empeorar. Hace unas semanas el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar advirtió en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio que habían aumentado las agresiones islamistas hacia los encargados de vigilar las cárceles y que desde el ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no se estaba haciendo lo suficiente por aumentar la seguridad.

En este mismo programa, la diputada del PP y portavoz de Interior del partido, Ana Vázquez, ha señalado que este año las agresiones hacia funcionarios de prisiones han aumentado "un 20%". Y que, incluso, alguna se ha producido fuera de la cárcel cuando un preso reconoció a un vigilante en Galicia cuando iba por la calle.

Vázquez ha asegurado que estamos "ante un caso total de abandono de unos funcionarios" y que ahora están levantando la voz porque, como ha recordado, "hasta hace años no podía quejarse ni protestar porque han sido objetivo de ETA durante muchos años y tuvieron que realizar una labor muy silenciosa para que no fueran descubiertos". Esto provocó que fuera "un colectivo que la sociedad tuvo olvidado y abandonado".

"En el caso actual con el ministro Marlaska, que su obsesión es vaciar las cárceles y darle más capacidad de credibilidad a un recluso que a un funcionario, estamos encontrando problemas graves de agresiones que están recibiendo estos funcionarios, no ya solo en las prisiones donde se han incrementado un 20% sino también fuera de las prisiones", ha explicado.

La portavoz de Interior del PP ha dicho que vemos "a un ministro totalmente con los brazos cruzados porque dice que no hay agresiones en número porque para él las agresiones sólo son las que conlleven baja médica. Es algo inaudito en cualquier país". "Nosotros tenemos que defender a los que se están jugando la vida en las prisiones", ha añadido.

"Yo creo que ya está bien, que tienen que reforzar el principio de autoridad de los funcionarios de prisiones y que no salga barato ni gratis pegar a un funcionario en España" ha dicho Ana Vázquez. La diputada popular ha contado que estas agresiones impunes "es algo que no sólo pasa con los funcionarios de prisiones sino también con policías y Guardias Civiles. De media todos los días 100 policías o guardias civiles son agredidos en España. Esto pasa con el señor Marlaska que, entre otras cosas, no se persona la Abogacía del Estado para defenderles".

Para solucionarlo cree que hay que "revisar el protocolo que hay para que tan pronto sea agredido sea considerada la baja médica y después el sistema de sanciones". "Aquí agreden a un funcionario y la sanción es prohibir el paseo. Pero, el recluso queda encantado porque se va para la celda donde tiene la televisión y puede dormir incluso la siesta", ha apuntado. También ha señalado que a los funcionarios de prisiones hay que concederles "la condición de agente de la autoridad. Un médico o un profesor tienen la condición de agente de la autoridad y esta gente que está velando por la seguridad en las prisiones no lo tienen".

"Lo que está haciendo ahora Marlaska de una manera inaudita es que a un recluso que está en segundo grado que tiene un mal comportamiento la prisión pide que como ha tenido un mal comportamiento o ha agredido a un funcionario que lo pasen a primer grado y desde un despacho se decide que siga en segundo grado pero lo cambian de una prisión a otra", ha contado la diputada del PP.

Para Ana Vázquez "el objetivo de Marlaska en este momento es vaciar las prisiones a pesar de que sabe que hay una reincidencia de un 40%". "Presumen de que han dado más terceros grados que nadie. Se lo han dado a 3.500 personas. Entre ellos va el que asesinó al niño de Lardero, que fue en contra de la Junta de Tratamiento", ha destacado.

La portavoz de Interior del PP ha indicado que "un 13% de las autorizaciones para ponerlos en libertad se están dando en contra de las Juntas de Tratamiento desde un despacho de Madrid por esta obsesión de la política del señor Marlaska de vaciar prisiones". Algo que para Ana Vázquez es "gravísimo".

Acercamientos de etarras

La diputada del PP también ha comentado las ventajas que están obteniendo los presos de ETA en las prisiones por la necesidad del Gobierno de Pedro Sánchez de contentar a sus socios de Bildu. Ha recordado que desde que llegó Fernando Grande-Marlaska al ministerio del Interior se han producido "209 acercamientos a las cárceles vascas".

Ana Vázquez ha contado que "en primer grado ya sólo queda un recluso de ETA, ya los ha beneficiado a todos". "Hemos conocido la desvergüenza de estar negociando a través de WhatsApp a qué preso se acercaban en qué momento sí o en qué momento no" ha señalado la diputada popular.

También ha recordado cómo "durante el Estado de Alarma cuando ningún español se pudo mover de su casa resulta que los únicos que se pudieron mover fueron los diputados de Bildu y los familiares de ETA para ir a ver a terroristas desde el País Vasco a las cárceles de Puerto I, Puerto II y Sevilla". "Algo inaudito cuando la gente no podía ni despedirse de sus familiares en los hospitales", ha dicho.

Para la portavoz de Interior del PP "Marlaska ya no tiene vergüenza ni dignidad. Ya no se le reconoce la capacidad que tenía cuando era juez". Vázquez ha añadido que "parece inaudito que por los cinco votos que necesita cada semana de Bildu se esté arrodillando día tras día ante los herederos de ETA, porque sí son los herederos de ETA. Hemos visto como la semana pasada acosaban al hijo de Carlos Iturgáiz. Esta gente ya no mata guardias civiles, pero los acosa en Navarra y el País Vasco, siguen siendo los mismos y son los socios de Sánchez. Es la vergüenza mayor de este país. Que sean precisamente los socios mejores de Sánchez los herederos del terrorismo y de la peor historia que ha vivido España con ETA".