Catarata de "amenazas" del Gobierno a todas las voces discrepantes

El Mundo

"El Gobierno exigirá más medidas de ahorro a las comunidades". Qué morro tiene Sánchez. Y mientras él, del Super Puma al Falcon. El decretazo no ha podido ser peor gestionado, ha generado una bronca fenomenal y todo el mundo cabreado. "La tramitación del decreto se ha caracterizado desde el principio por el enfrentamiento entre la ministra Ribera y las comunidades autónomas, pues el Ejecutivo no ha buscado el consenso institucional". Ha sido un ordeno y mando y como no cumplas te empapelo y te pongo a parir en los medios. Una vergüenza. "Pese a la improvisada reunión que mantuvo con las autonomías, el Gobierno nunca expresó intención alguna de modificar algún aspecto del decreto-ley. Ni este proceder de Sánchez ha estado a la altura que se le demandaba ni la sociedad ha tenido el suficiente tiempo para asimilar la dimensión de las medidas". El déspota de Sánchez no está nunca a la altura de nada, llego a presidente por casualidad y con una ristra de mentiras y no tiene hechuras para ejercer el cargo.

"Es indiscutible que tenemos que hacer un esfuerzo de ahorro energético en línea con las indicaciones de los Veintisiete. En el caso español dista mucho de lo que debiera haber sido: un pacto diáfano y consensuado entre todas las instituciones". El Gobierno lleva semanas amenazando a la gente, a las autonomías y atacando al PP por tierra, mar y aire. Un auténtico despropósito.

Y para más inri, mientras Sánchez amenaza a Madrid ("en España la ley se cumple") en Cataluña se la escupen en la cara y el presidente mira para otro lado. "El Govern insta a 10 escuelas catalanas a quitar la aplicación del 25% de castellano". "El independentismo catalán sigue desafiando a la democracia y alentando una crisis institucional cuya única solución es la aplicación de la Constitución en Cataluña", dice El Mundo. "La Generalitat no deja de burlarse de la Justicia para poder imponer su apartheid lingüístico contra la mitad de los catalanes y obligar a usar el catalán como «lengua vehicular y de aprendizaje», arrinconando al castellano con un «uso curricular y educativo»". Vamos, que en España si eres socio de Sánchez puedes incumplir la ley y no te pasa nada. La chulería se le pasa enseguida al señor presidente si se trata de Cataluña o los etarras.

El País

"Josep Borrell: "Los europeos debemos estar dispuestos a pagar un precio por apoyar a Ucrania y mantener la unidad"". Ya, pero de momento los únicos que hemos apagado los escaparates somos nosotros. Y por cierto, las maneras también cuentan y las maneras del Gobierno están siendo las de un auténtico dictador. El acoso y derribo contra Feijóo continúa sin que éste se inmute. "El PSOE acusa a Feijóo de dejar al PP sin timón: "No hay nadie capaz de volver al sentido de Estado"". Habla chucho que no te escucho, parece decir el gallego que no se ha molestado en contestar a la catarata de insultos y ataques que Gobierno y el PSOE lleva profiriendo contra Feijóo y Ayuso hace ya tres semanas. Y luego se preguntan por qué pierdes elecciones y por qué van mal en las encuestas. Porque no hay quien os aguante.

Vox encuentra ánimos en El País. Oriol Bartomeus defiende que para nada fracasaron en Andalucía. "Las lecturas que se han hecho de los resultados de Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía han sido mayoritariamente negativas. Se ha escrito que el casi medio millón de votos obtenido por los de Abascal suponían un fracaso, un freno, una pérdida, un pinchazo y hasta un batacazo".



"Sin embargo, Vox ha sido el único partido (aparte del PP) que ha crecido respecto de la anterior convocatoria, tanto en votos como en escaños". "A pesar del subidón popular, los de Abascal resistieron, e incluso crecieron".

Si se ha considerado como un fracaso, dice Oriol, es por las "expectativas generadas". Pero "la idea de que Vox pinchó en Andalucía sólo puede sostenerse en base a comparaciones de difícil encaje". "Puede que algunas de las lecturas que se hacen de su resultado persigan otros fines, como el de querer borrar a la extrema derecha del escenario con vistas al año electoral de 2023. Si se fija la idea en el imaginario colectivo de que Vox retrocede, o incluso que está en caída libre, se desvanecerá su papel como actor con capacidad de condicionar mayorías no sólo en ayuntamientos y parlamentos autonómicos, sino también (y principalmente) en el Congreso". Que tenga que venir El País a levantar el ánimo a los de Abascal.

ABC

"Cataluña desafía al Supremo ante el silencio de la Moncloa y mantendrá la inmersión total". ¿Qué, Sánchez? ¿En España la ley se cumple o solo la tiene que cumplir Madrid? Dice el editorial que "es importante ahora tener en cuenta otra doctrina: la que han expuesto al unísono Pedro Sánchez y Patxi López. Ambos recordaron a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en relación con su decreto de ahorro energético que «las leyes se cumplen». López añadió la sesuda apostilla «y punto». Pues bien, toca a ambos portavoces del Estado de Derecho y del imperio de la Ley que se dirijan con igual firmeza y claridad al presidente del Gobierno catalán, Pere Aragonès, para que cumpla los mandatos declarados por los tribunales en sus sentencias firmes sobre la enseñanza en castellano en los colegios de Cataluña". Ya están tardando los socialistas en poner en su sitio al catalán. ¿O solo se atreven con Ayuso?

"La doble vara de medir que tiene el Gobierno de Sánchez, riendo las gracietas del nacionalismo catalán y respondiendo con la estaca a Madrid, es uno de los síntomas de la descomposición ideológica del socialismo". La descomposición del socialismo, no solo ideológico tendrá su final cuando haya elecciones. Ya huele a cadáver.

Pero vayamos a la espada de Bolívar, que es un tema mucho más agosteño. Dice Sostres que "Felipe VI hizo bien en no levantarse" ante un cacho de metal manchado de sangre. "El mensaje que mandó al mundo es que no se levantaba por un trasto, que es precisamente lo que esperábamos de nuestro rey, el Rey de España. Podemos grita con su voz tribal e incivilizada, y es normal que así sea, porque si hubieran sido permeables al progreso del Descubrimiento y la Civilización no dirían las tonterías que aún dicen ni harían tanto daño allí donde gobiernan". Tranquilo Sostres, les queda muy poquito.

"Ni España ni su rey pueden asumir la historia negra del Descubrimiento de América. Fue una hazaña de luz, de cultura, de espiritualidad y de comercio que hay que reivindicar como una de las mayores aportaciones a la historia del mundo civilizado. España no puede esconderse bajo la mesa cada vez que algún indocumentado, aldeanista de subdesarrollo diverso y siempre muy afectado, trata de avergonzarla por lo que ha sido y por lo que es. Tenemos que mejorar nuestra autoestima. Un pueblo con autoestima no se deja gobernar por Pedro Sánchez ni por sus socios deleznables". "El Rey de España no está para saltar y gritar con plumas como un hechicero loco", para eso está Pablo Iglesias y su secta.

La Razón

"El Gobierno impone en España el plan de ahorro energético más restrictivo de Europa". Cosas del dictador Sánchez. "Ha sido el primero y el único en aprobar medidas de control de consumo y de imponer sanciones. Ningún país europeo ha implementado un decreto del Gobierno central". Y eso que somos los que menos dependemos del gas ruso. Más papista que el Papa. Para mi que Sánchez quiere algo de la Von der Leyen.

Dice el editorial que "la vicepresidenta Teresa Ribera no ha alterado ni una coma, como ya había enfatizado, en el ejercicio ministerial prepotente y fallido marca de la casa". Aquí se hace lo que yo mando porque lo mando yo y punto. Es así como se está comportando el Gobierno.

"El Gobierno ha malgastado el tiempo en amenazar y polemizar con todas las voces discrepantes que han puesto negro sobre blanco la pobreza general de la iniciativa antes que escuchar y resolver dudas y aliviar inseguridades". El Gobierno se está comportando como un matón de colegio, a coces contra todo el mundo. Basta ya de chulerías, esa no es forma de gobernar.