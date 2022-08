Los ucranianos estallan contra Revilla por pedirle al "Zelenski este" que se rinda

El presidente cántabro ha desatado la ira de los ucranianos al faltar al respeto a Zelenski y pedirle que se rinda.

En una entrevista ayer en Espejo Público, Miguel Ángel Revilla dejó sin habla a la presentadora al referirse al presidente ucraniano como "el Zelenski este".

"Los agoreros dicen que vamos a entrar en una recesión de tal profundidad que va a traer como consecuencia un aumento del paro, una disminución... bueno, puede ocurrir, si la guerra continúa", dijo. "Si encima no se dialoga con Rusia... Que habrá que sentarse a hablar y decirle al Zelenski este que esto va acabar como va acabar. La guerra a Rusia no se le va a ganar, no nos engañemos", fueron algunas perlas de las que soltó. También aseguró quienes mandan en Zelenski "son los americanos".

Un grupo de ucranianos residentes en Cantabria ha mostrado esta mañana su malestar por estas declaraciones.

Aprovechando que el presidente cántabro recibía hoy en el Gobierno a la agrupación de danzas 'Horlychka' de la ciudad de Kamianets-Podilskyi de Ucrania, varios ucranianos han acudido a la sede del Ejecutivo con pancartas que pedían respeto para su lucha.

Han sido en torno a una veintena de personas las que han sostenido carteles con las inscripciones "No a la guerra", "Revilla, somos ucranianos y no vamos a rendirnos", "Revilla, respeta y valora nuestra lucha" y "¡Recuerda! Ucrania es el escudo de Europa".

Como han dicho, están "muy agradecidos" con la acogida y el apoyo que se les está dando en Cantabria, y de hecho también han acudido para apoyar la recepción del grupo de danzas ucraniano en el Gobierno, pero se han sentido "muy dolidos" con lo que el jefe del Ejecutivo ha dicho respecto a su país, en el que han dejado a varios familiares. Por ello, creen que el presidente "tiene que pedir perdón".