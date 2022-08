Cuando se van a cumplir, el próximo miércoles, cinco años de los atentados islamistas de las Ramblas y Cambrils, que causaron la muerte de dieciséis personas y cientos de heridos, el entonces Major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha desmontado todas las teorías conspirativas de los independentistas, alentadas por el excomisario Villarejo, sobre un supuesto conocimiento previo de los ataques terroristas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En una entrevista en La Vanguardia, que presenta a Trapero como "el considerado como héroe de los atentados de las Ramblas", el que fuera jefe de la policía autonómica catalana asegura que "la respuesta más efectiva, con más conocimiento de datos, más profunda, y le puedo decir que más leal,­ fue la del CNI. No tengo ninguna duda, ni yo, ni ningún mando de los Mossos, sobre esto".

El autor de la entrevista, Jordi Juan, director del citado rotativo, le pregunta al respecto de "la versión conspirativa sobre un conocimiento previo del CNI sobre el atentado" y añade que "esto está basado en la relación que tenían el imán de Ripoll y el CNI". Trapero responde: "Una cosa necesariamente no lleva a la otra. Los Mossos colaboramos con muchas personas. Puede haber un confidente policial que después se le engancha con, por ejemplo, un transporte de drogas. No tengo ningún indicio de la teoría conspirativa. Y la única realidad de aquel momento es que el CNI nos ayudó mucho en la investigación". Trapero no evita ponerse una medalla al afirmar que "los Mossos lideraron la respuesta al atentado", pero añade que "la investigación fue coordinada con el resto de los cuerpos policiales, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y el CNI".

Las explosiones de Alcanar

En la entrevista, el exjefe de la policía regional catalana rechaza la hipótesis de que el atentado se podría haber evitado tras las explosiones en el chalet de Alcanar en el que los terroristas preparaban unas bombas. "Pienso que no. Y no lo digo ahora. Lo dije dos o tres semanas después del atentado. Nosotros hacemos siempre un ejercicio crítico sobre cualquier dispositivo, abierto a los agentes que han participado, sobre si se podía hacer mejor o no. Y este ejercicio lo hicimos, pero luego llegó septiembre y quedó abandonado. A mí me aplicaron el artículo 155 y se me apartó del cuerpo, y desconozco después el camino que tomó aquella investigación. Dicho esto, se ha de tener en cuenta que la inspección ocular en el lugar de la explosión en Alcanar se tenía que hacer con luz de día. Esto lo marcan los investigadores de policía científica. Y cuando se empieza a hacer la inspección a la mañana siguiente se produce la segunda explosión, por lo que a partir de aquí lo que se tiene que hacer es proteger a terceros, acordonar la zona. Eso explica que nosotros no viéramos lo que había allí y no pudiéramos obtener información de lo que aquella gente quería hacer".

En ese punto, el director de La Vanguardia insiste y dice: "Pero es cierto que se puso el foco sobre si se actuó tarde". Y Trapero replica: "Si se hubiera podido ver con más intensidad podríamos haber obtenido la conclusión de que pintaba a atentado terrorista, pero teníamos que seguir los protocolos de seguridad. Si hubiéramos hecho la inspección de noche, se hubiera producido la segunda explosión y se hubiera llevado por delante a no sé cuántos agentes de policía. Estos análisis a posteriori, de despacho y desde el desconocimiento, hacen mucho daño, pero no solo a la institución, también a la sociedad porque la enredan. Todo el mundo puede opinar de todo, pero es bueno que antes de opinar se informen de alguna manera. En aquel momento hubo muchas opiniones gratuitas".

Trapero también se refiere a la comunicación de la agencia estadounidense CIA previa a los atentados en la que se advertía de la posibilidad de un ataque islamista en las Ramblas, nota que publicó El Periódico de Catalunya horas después de que se hubiera hecho realidad. Preguntado al respecto por Jordi Juan, Trapero dice: "Sí. Este es un tema que viví muy personalmente y en parte fui coprotagonista. Yo doy el tema por cerrado, pero sí quiero aclarar que yo no cuestiono la legitimidad de un medio para publicar una noticia. Lo que cuestioné es el mensaje que se estaba dando a la sociedad en aquel justo momento. Que aquel atentado se podía haber evitado porque había una información previa. Me pareció doloroso en lo personal y hacía mucho daño a mucha gente. Pienso que todos, y yo el primero, hemos de aprender de nuestros errores. No me reconozco en algunas de mis intervenciones en aquel momento y lo digo claro, no me gusto, pero de la misma manera que digo esto, creo que los medios deben tener una gran prudencia cuando acaba de suceder un atentado como aquel, lanzar la noticia de este tipo hace mucho daño. Y más cuando nosotros teníamos toda la información interna y se podía demostrar que no tenia ningún sentido ni tenía vinculación con los hechos que sucedieron. Creo que hubo un punto de irresponsabilidad".

El aviso de la CIA

Sin embargo, Trapero, que ahora ocupa un despacho burocrático en la comisaría principal de los Mossos tras haber sido apartado por ERC de la jefatura del cuerpo, no niega la existencia del aviso. El exresponsable policíal también se queja de la respuesta de la sociedad frente al drama de las víctimas y lo atribuye a que en aquel momento el denominado "Procés" separatista estaba en pleno auge.

Así, preguntado por sus "sensaciones" cinco años después de las matanzas, Trapero contesta que "como responsable del cuerpo en aquellos momentos, lo primero es lamentar que no hubiéramos podido evitar una tragedia como aquella, y, aunque parezca contradictorio, me siento orgulloso de la respuesta que dieron los Mossos d’Esquadra. Ahora bien, hay otros temas que me perturban ya no como policía, sino como ciudadano. Y es que la respuesta que la sociedad dio no estuvo al nivel de otros países".

El entrevistador, Jordi Juan, insiste y Trapero dice: "Creo que la sociedad debería haber sido más generosa con las víctimas. Cuando una persona pierde a un hijo de tres años ha de recibir el aliento de la sociedad, de la Administración, y esto no quiere decir únicamente dinero y recursos públicos, necesita un apoyo que no se ha dado con la profundidad que se debería haber dado. Algo más personal, más basado en sus necesidades humanas. La sociedad no ha hecho grandes reconocimientos. No ha sido generosa, y no lo ha sido porque no se le ha animado a hacerlo. Yo creo que vivimos un agosto, un septiembre y un octubre que fueron momentos de tempestades. Eso lo explica todo".

"¿Lo dice por el procés? ¿Que el conflicto lo tapó todo?", abunda el periodista. Y Trapero concede: "Es así, de forma total".