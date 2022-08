Sánchez niega que vaya a hacer cambios en el Gobierno y acusa a la prensa de intoxicar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado hoy que vaya a llevar a cabo una crisis de Gobierno y ha acusado a los medios de "intoxicar" en lugar de informar. "Me encuentro con noticias que ni siquiera ha pensado", ha dicho visiblemente molesto.

Así lo ha afirmado durante una comparecencia ante los medios de comunicación en su décima visita a la isla de La Palma. "No entra en mis planes hacer ninguna crisis de Gobierno", ha exclamado antes de apuntar que cree que lo que se publica es para que él responda que no va a haber crisis de gobierno y después acusarle de que su Ejecutivo no es estable, y ha dejado claro que su Gobierno va a llegar al final de la Legislatura y que está muy satisfecho del trabajo de los ministros y ministras. "Una cosa es informar y otra, intoxicar".

Lo importante, según ha afirmado Pedro Sánchez es afianzar la recuperación económica, el crecimiento, la creación de empleo. Es decir, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, luchar contra la inflación, superar el covid y hacer frente a las realidades diarias que tienen los españoles "más allá de las especulaciones que nada tienen que ver con informaciones veraces, sino con intoxicaciones".

El presidente ha hecho un ejercicio de propaganda sobre las actuaciones de su gobierno en La Palma resaltando la importancia del "espíritu de acuerdo" que se fraguó en la isla durante la conferencia de presidentes que se celebró allí. "Es muy importante resaltar que todas las administraciones hemos trabajado codo con codo. Ha sido un ejemplo de cogobernanza que me hubiera gustado que se hubiera expandido a otros retos como la pandemia o los efectos de la guerra de Ucrania".

"El gobierno central se ha volcado en la erupción y en la labor de reconstrucción". El volcán sigue emitiendo gases y "debemos asegurarnos de que no afecten a la salud de los palmeros y las palmeras", por lo que "vamos a implantar una red de vigilancia de gases tóxicos, una inversión de más de 3 millones de euros, una prueba más del compromiso del gobierno con la Palma y sus vecinos y vecinas".

También habló, cómo no, del polémico decretazo sobre ahorro energético, para repetir lo que ya ha dicho en incontables ocasiones desde su imposición. Que responde al chantaje energético de Putin a la UE, que España "está siendo solidaria", que "ahorrar energía es ayudar a nuestros socios europeos frente al chantaje de Putin", con el añadido de que espera que pronto se pueda hacer realidad "el sueño" del gaseoducto por Francia.

Estas medidas "las hemos asumido todos los estados miembros, España es un país europeísta no por necesidad sino por convicción y somos solidarios". Y volvió a hacer "un llamamiento al sentido común, a la solidaridad, responsabilidad y unidad" al PP "apartando la lucha partidista".

Confirmó la filtración del Gobierno a El País sobre un pacto con García Egea para la renovación del CGPJ. Resulta que mientras estaba acusando a Pablo Casado de irresponsable y falta de sentido de Estado, estaba firmando un pacto con la antigua dirección del PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. "Pido que se cumpla con lo firmado, con la ley y la Constitución". Basta del "no a todo", dice el inventor del "no es no".

También anunció la creación que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes 23 de agosto la creación del Centro Estatal de Salud Pública. "Es un centro que nos va a permitir estar más preparados y protegidos frente a las consecuencias de cualquier enfermedad de transmisión comunitaria, y ante futuras y potenciales pandemias. Con este nuevo centro, España va a estar mejor preparada para gestionar cualquier emergencia sanitaria, reforzando el seguimiento de enfermedades y la evolución y evaluación de las medidas", ha defendido el jefe del Ejecutivo.

Por último, anunció que el Centro Nacional de Vulcanología se ubicará en Canarias, dentro de lo que ha llamado "proceso de descentralización".