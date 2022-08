Borràs defiende a los manifestantes separatistas que boicotearon el homenaje a las víctimas del 17-A

Laura Borràs tiene una versión alternativa del escándalo y el bochorno del acto de homenaje a las víctimas de los atentados islamistas en Barcelona y Cambrils del que el miércoles se cumplieron cinco años. La expresidente del parlamento autonómico ha pasado por los micrófonos de "Catalunya Ràdio" (la emisora oficial de la Generalidad) y de la radio de Godó, "Rac 1" para negar que apoyase o saludase a los independentistas que boicotearon el acto, se encararon con las víctimas y las insultaron, rompieron el minuto de silencio y gritaron consignas e insultos contra España.

Según Borràs, el independentismo no saboteó el acto y las personas a las que ella saludó simplemente mostraban carteles en los que exigían saber la verdad. "¿A quién saludé? ¿Al que ha gritado" No verá imágenes mías saludando a esa persona". Y es que para Borràs, los gritos e insultos que rompieron el minuto de silencio fueron protagonizados por un solo individuo, el conocido guitarrista del independentismo, que llegó a espetar al familiar de una víctima del terrorismo que "él sí que era una víctima por ser catalán".

"Saludar y escuchar a quienes exigen saber la verdad no es un hecho condenable", ha insistido Borràs en relación a su bochornosa actuación, un comportamiento que mereció incluso el reproche del propio partido que presidente, Junts per Catalunya (JxCat). La formación fundada por el prófugo Puigdemont emitió vía Twitter el siguiente mensaje: JxCat reitera su apoyo a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Por este motivo, queremos expresar el más enérgico rechazo a la interrupción del minuto de silencio en la Rambla de Barcelona".

El mensaje fue reproducido por varios dirigentes del partido, entre ellos su secretario general, el indultado Jordi Turull, pero no así por Borràs. Sin embargo, las explicaciones de Borràs en las emisoras catalanas se ha interpretado como una rectificación de la dirigente separatista al afirmar que ella sí que respetó el minuto de silencio y que "las víctimas son sagradas". En cuanto a los individuos que saludó, ha asegurado que pertenecen a una plataforma de familiares de víctimas y que no participaron de ningún boicot. "No me siento interpelada como boicoteadora del acto", ha zanjado.

Críticas a ERC

Borràs intenta pasar página cuanto antes del grosero incidente y ha dedicado buena parte de sus comparecencias radiofónicas a decir que sigue siendo la presidenta del parlamento catalán, a censurar que su sustituta, la republicana Alba Vergès, vicepresidenta primera de la cámara, no acudiera al acto cuando ella, dijo, siempre ha interrumpido sus vacaciones para homenajear a las víctimas. También ha reprochado que ERC no haga nada para conseguir la independencia y viva instalada en el autonomismo. Borràs maniobra contra la permanencia de JxCat en el gobierno autonómico frente al sector encabezado por el secretario general, Turull, partidario de mantener el pacto con ERC. El partido ha cerrado en falso el congreso del pasado julio en el que renovó la dirección gracias a un pacto entre los sectores encabezados por Borràs y Turull y en el que a pesar de la alianza se registró un fuerte voto de castigo contra Borràs, a cuyos excesos atribuyen en el propio JxCat el deterioro de la imagen del independentismo.