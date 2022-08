Defensa anuncia un gran envío de armas a Ucrania: acorazados TOA M113, sistema de misiles, munición…

El Gobierno de España ha dado un paso adelante considerable en su apoyo militar a Ucrania. Si inicialmente se mostró bastante reticente y sólo lo hizo ante la presión de la opinión pública y el miedo a ser uno de los pocos países aliados que no lo hiciera, la realidad es que una vez se decidieron tampoco han destacado ni por la gran cantidad de envíos, ni por la importancia relativa de los mismos ni por la transparencia del contenido.

La pasada semana hubo una nueva actualización de datos del Ukraine Support Tracker, el observatorio de monitoriza de la ayuda a Ucrania que envían los países occidentales y que está elaborando el Kiel Institute for the World Economy, un think tank de origen alemán, y volvía a situar a España como uno de los países que menos está ayudando económica y militarmente al Gobierno de Kiev.

Este miércoles parece que las cosas empiezan a cambiar poco a poco. El Ministerio de Defensa ha anunciado una gran entrega de armamento a Ucrania, en el que habría tanto armas pesadas (un sistema lanzamisiles y vehículos acorazados TOA M113) como armamento más ligero (piezas de artillería) y otros elementos necesarios para el combate (uniformes, combustible...).

Los datos aportados por el departamento de Margarita Robles, como es habitual en todo lo relativo con Ucrania, son incompletos. Se sabe que los acorazados TOA M113 del Ejército de Tierra están "en buen estado de funcionamiento, pendientes de alistamiento operativo tras la puesta a punto industria", pero se desconoce qué número se va a enviar o a qué unidad militar pertenecen. El número con el que se trabajaba hace unas semanas era de una veintena, pero se desconoce si el número definitivo se sigue moviendo en esos parámetros.

En lo que al sistema de misiles se refiere, se conoce que se trata de "una batería completa de defensa antiaérea de punto y sus misiles" y que "se encontraba en situación de plena operatividad". Defensa no ha querido confirmar a Libertad Digital qué tipo de sistema se trata, pero el hecho de decir que no se encuentra operativo sino que estaba operativa hace pensar que se trata de un sistema Aspide, dado de baja hace solo unos meses y que como ya informó este periódico a principios de junio se estaba estudiando la posibilidad de entregar a Ucrania.

En lo que a munición de artillería se refiere, el envío consistirá en un cargamento de "un total superior a 1.000 disparos completos de munición de largo alcance, preparada en 75 pallets de 1 metro cúbico", aunque no se dan datos sobre el calibre de este armamento. También habrá combustible, exactamente, 1.000 litros de gasoil, que en estos momentos tienen un precio de mercado cercano a los 2,5 millones de euros.

La colaboración española incluye adiestramiento español para militares ucranianos, para lo que se han pactado varios módulos de entrenamiento prioritario. Todo parece indicar que esto no se va a realizar en territorio español, sino en un tercer país, ya que como explica Defensa "se está coordinando con un país aliado". Todo hace indicar que se llevará a cabo en Letonia, donde hay un millar de militares españoles desplegados en el muro anti-Rusia de la OTAN.

Además del armamento, material de combate y adiestramiento citado, se ha preparado una carga de uniformes y equipamiento complementario para climas fríos. El envío se compone de unos 30.000 uniformes de campaña para frío, 15.600 chaquetones, 15.000 trajes de intemperie y varios miles de prendas de vestuario y abrigo complementarias.