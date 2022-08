El PP considera "inadmisible" el ataque de Echenique a Ayuso: "O pide disculpas o debería pensar en dimitir"

El posible indulto al expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE, José Antonio Griñán, que estaría preparando el Gobierno de Pedro Sánchez instigado por la familia del condenado a 6 años de prisión por prevaricación y malversación por el TSJA y por algunos líderes socialistas ha tocado también al PP. Muchos han acusado a los populares de tibieza a la hora de hacer frente a la cocina de la gracia gubernamental por el aparato mediático y político del PSOE.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el vicesecretario general de organización del PP, Miguel Tellado, ha asegura que en su partido no están siendo "tibios en absoluto". "Nos molesta como a la mayoría de españoles que eso pueda suceder y lo estamos recordando todos los días para que el Gobierno no aproveche cualquier momento de cierto silencio informativo para ejecutarlo por la puerta de atrás", ha añadido.

Tellado ha recordado que el de los ERE fraudulentos de la administración socialista andaluza "es uno de los mayores casos de corrupción institucionalizada de nuestra historia democrática". Desde su partido comprenden "la dureza personal que puede suponer para los condenados entrar en prisión" y ha asegurado que "el PP no tiene ningún interés en ver en la cárcel a un expresidente de la Junta de Andalucía y del PSOE". Sin embargo, ha indicado que "es lamentable ver cómo dirigentes actuales del PSOE siguen defendiendo lo sucedido a pesar de que la condena es firme y no es recurrible".

"Parece que si determinadas corrupciones las protagonizan socialistas esa es corrupción buena y si la protagonizada desde otros partidos esa corrupción sí que hay que perseguirla. Para nosotros todos los casos de corrupción son exactamente iguales y le pedimos al PSOE que haga lo mismo que ante los casos que afectaban a otros partidos", ha señalado Tellado. "Sánchez dijo que no indultaría nunca a ningún político pero parece que es lo que está dispuesto a hacer y lo que está planeando. Lamento que esta sea la situación", incide.

Miguel Tellado ha contado que "estamos hablando de un fraude que puede superar los 700 millones de dinero público malversado de forma continuada, consciente y planificada por un PSOE que utilizaba esta trama de los ERE para ganar elecciones en Andalucía porque acudían dopados a las urnas". "Lamentablemente el PSOE lejos de pedir disculpas sigue orgulloso de la labor de Chaves y Griñán al frente de la Junta a pesar de este fraude millonario y hablan ya sin ningún pudor de que hay que indultarlos. Nos parece insultante. Que nadie dude de la contundencia del PP", ha enfatizado

Además, ha dicho que "no puede haber indulto sin arrepentimiento y en este caso no lo hay. Parece que el PSOE saca pecho de lo que han hecho en Andalucía con una trama de corrupción institucionalizada. Defender a líderes que han quedado demostrado que han defraudado dinero público en beneficio político del PSOE".

Insultos de Sánchez y sus ministros

El vicesecretario general de organización del PP también ha comentado cómo desde el Gobierno y desde el PSOE cada vez atacan con más dureza al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Miguel Tellado ha destacado que "no vamos a hacer lo mismo que hace Sánchez y sus ministros, no vamos a recurrir al insulto para descalificarlo". "Lamentamos que esa sea la actitud del Gobierno más débil de la democracia y el que menos habla con el principal partido de la oposición, ellos prefieren hacerlo con los que se autodefinen como la mayoría plurinacional que apoya al Gobierno", ha añadido.

"Nosotros entendemos que el Gobierno debería tener una vía de interlocución con el principal partido de la oposición y, desde luego, no la hay porque el presidente del Gobierno no quiere. En una situación tan delicada como la que nos encontramos vemos a Sánchez que va a Latinoamérica a insultar al líder de la oposición", ha comentado Tellado.

Miguel Tellado.

Cree que "tenemos un Gobierno alejado de la realidad y nuestra tarea es permanecer con los pies en el suelo, en la calle, escuchando los problemas reales y ofreciendo soluciones que no es votar que sí a todos los reales decretos que propone Sánchez porque creemos que son mayoritariamente inútiles". Desde el PP advierten que no van "a seguir la línea del Gobierno de la crispación política que pretenden y, desde luego, si quieren dialogar van a encontrarse al PP de Feijóo pero si quieren confrontación, polarización, crispar la vida política española ahí no vamos a estar". "Creemos que los insultos que dedican día sí y día también a Alberto Núñez Feijóo desacreditan a los ministros que los lanzan", ha apuntado.

El político popular ha indicado que "Sánchez se ha dejado secuestrar por los que le han convertido en presidente del Gobierno" Cree que "puede ser síndrome de Estocolmo o una estrategia de utilitarismo político" pero tiene claro que "estamos en un escenario de grosería política absoluta con un presidente que miente premeditadamente todos los días, a su propio electorado y al conjunto de la ciudadanía".

En ese sentido espera que "cuando llegue el momento la gente sabrá actuar y estas cosas se juzgan en las urnas". El vicesecretario general de organización del PP ha indicado que "Sánchez está protagonizando una huída hacia adelante que le va a salir muy cara a España porque nuestra economía, la reputación y la credibilidad de nuestro país se debilitan día a día". "Este país no se puede permitir cuatro años más de Sánchez y por eso estamos trabajando desde la dirección actual del PP para constituirnos en alternativa. Es verdad que no vamos a ganar al PSOE en insultos, crispación, confrontación y polarización. Queremos ganarle en credibilidad, confianza y propuestas y por eso alguien puede interpretar que no contestamos adecuadamente a la altura y en el tono el que somos insultados", ha explicado.

Del plan de contingencia al CGPJ

El vicesecretario general de organización del PP ha analizado algunas cuestiones que afectan a la relación entre los dos principales partidos de España como son el plan de contingencia, la actitud de Sánchez con regímenes comunistas o las negociaciones para renovar el CGPJ. Sobre el primero ha dicho que desde su partido están "elaborando este documento técnico, con propuestas concretas que presentaremos en las próximas semanas. No es un ejercicio de marketing sino un ejercicio real que consista en cómo abaratar la factura de la luz para los españoles, cómo garantizar el suministro eléctrico para empresas y familias y como conseguir que los precios de la electricidad no asfixien a la economía de las pequeñas y medianas empresas ni las familias". "Creo que ese es el debate serio y de profundidad que deberíamos tener y no sobre corbatas o si apagar o no los escaparates como pretende el Gobierno", ha apuntado.

Miguel Tellado ha destacado, además, sobre la relación del Gobierno con Colombia y las promesas que ha hecho el presidente en Hispanoamérica que "Sánchez es rehén de sus socios de investidura y cada vez un presidente del Gobierno más podemita que está instalado en posiciones que resultan cómodas para sus socios antisistema como son Podemos y los partidos que le han convertido en presidente y le mantienen semana tras semana".

Está convencido de que "hay mucho socialista histórico que no reconoce al PSOE en las actuaciones de Pedro Sánchez" y ha dicho que "es muy lamentable que ante la deriva que hemos visto de líderes de Podemos cuestionando la independencia judicial prefiere dar la callada por respuesta y no desautorizar a sus socios por muchos ataques que hagan a la Justicia y a las instituciones democráticas". Dede el PP creen que "Sánchez no está en la realidad de nuestro país. Prefiere reunirse con empresarios de Ecuador antes que escuchar a los empresarios de Madrid lo que oponían sobre su Real Decreto de improvisación energética".

Ha comentado también las palabras de Echenique contra Ayuso y ha dicho que "son inadmisibles". "O bien las retira y pide disculpas o bien debería pensar en dimitir de sus responsabilidades como portavoz de Podemos en el Congreso". En este sentido ha lamentado "las conexiones que tiene Podemos con los regímenes de Latinoamérica. Los socios de Sánchez están en esas alianzas estratégicas con esos regímenes populistas de extrema izquierda y tenemos un Gobierno en España radicalizado y extremista". "Medio Gobierno socava las instituciones democráticas de nuestro país, ataca impunemente a la Casa Real y a la Justicia y mientras todo eso sucede Sánchez da la callada por respuesta. Es tanta responsabilidad de Podemos como de Sánchez", ha añadido.

En cuanto a las negociaciones para renovar el CGPJ el vicesecretario general de organización del PP ha explicado que "Sánchez y Feijóo se emplazaron a buscar un acuerdo tras la primera reunión después del Congreso de Sevilla". "El PP hizo los deberes, cumplimos presentando una propuesta concreta para reforzar la independencia judicial de nuestro país y hacer que los jueces elijan a sus representantes y garantizar la independencia de la Fiscalía", ha apuntado.

Miguel Tellado ha contado que "el Gobierno lo que hizo fue sentarse con el PP pero inmediatamente activó en el Congreso una reforma de la Ley de forma unilateral y sorpresiva saltando por los aires toda la negociación. Ahora usan un documento de hace 10 meses que ni Sánchez ni Bolaños habían dado ningún valor. Sería conveniente que hubiera un acuerdo para renovar el CGPJ y reformar el sistema de elección de los jueces pero nos encontramos con un Gobierno que trata de chantajear al principal partido de la oposición con un lo tomas o lo dejas y si lo dejas la culpa será siempre del PP".

"Nos gustaría que hubiese un partido al frente del Gobierno con altura de miras, que antepusiese los temas de Estado por encima de los temas de partido. No todo vale para confrontar políticamente y lamentablemente es muy difícil llegar a acuerdos con este PSOE probablemente porque ni quiere ni puede llegar a acuerdos porque sus socios no le dejan. Tenemos la sensación que asistimos a una especie de pantomima", ha destacado.