El comienzo del curso político en España ha llegado con una nueva encuesta en la que el PP de Alberto Núñez Feijóo arrasaría en unas hipotéticas elecciones generales y que sacaría más votos que la coalición de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos. Sin embargo, los populares no podrían gobernar en solitario y necesitarían a Vox para llegar a la Moncloa. El partido de Santiago Abascal resiste el llamado ‘efecto Feijóo’ y, aunque pierde votos y escaños respecto a los que tiene actualmente en el Congreso, se mantiene como tercera fuerza política en España. La suma de ambos partidos llegaría a los 185 diputados.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el secretario general de Vox, portavoz adjunto del partido en el Congreso y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha comentado este sondeo de La Razón y otros asuntos de la actualidad política. Sobre la última encuesta ha dicho que "la realidad es muy superior para Vox de lo que dicen las encuestas".

Ortega Smith se ha cuestionado sobre "quién las paga" porque "una cosa es la encuesta científica y otra cuando lo que se hace es cocinar unas encuestas par llevar a la opinión publica hacia algún planteamiento". Cree que la que importa a los de Santiago Abascal es "la encuesta del hastío y del hartazgo y el deseo unánime de elaborar una alternativa que nos saque de la ruina de la izquierda".

El secretario general de Vox ha hablado de la apertura de este curso político que tendrá en las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 uno de sus hitos. Y también la posibilidad de unas elecciones generales que cada vez parecen más cercanas. Sobre los posibles candidatos que está barajando el partido de Abascal después de que la operación Olona no funcionara como esperaban en Andalucía el pasado junio, ha dicho que "es un proceso que se va haciendo con carácter permanente". "Vamos viendo a los posibles candidatos durante la legislatura", ha dicho Ortega Smith. Estos "son muchos miles de candidatos y se van evaluando a lo largo de los meses". Sin embargo, ha indicado que para mayo de 2023 "quedan por ajustar muchísimas cosas y candidatos".

El objetivo: echar a Pedro Sánchez

Sobre posibles pactos con el PP ha dicho que lo que venga tiene que ser "con la decidida voluntad para cambiar las políticas" de la izquierda y esos "absurdos consensos desde el más rancio biparitidismo". "De cara a mayo y a las generales nuestro objetivo es claro: sacar a Sánchez y cambiar todas las políticas de la izquierda. Cuando digo todas son todas", ha añadido.

Para Javier Ortega Smith los pactos "que vengan" tienen que ser "con la valentía de cambiar las políticas de la izquierda y de sacar a España de tantas décadas de consenso progre". En este sentido, el también diputado y portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que la relación con el PP de Alberto Núñez Feijóo es "normal" pero que eso no significa "seguidismo" con las políticas populares porque "tenemos una visión diferente". El secretario general de Vox ha dicho que "no consiste en hacer un recambio al Gobierno como vimos con Zapatero y Rajoy". "La mayoría absoluta de Rajoy no sirvió para nada", ha recordado Ortega Smith que piensa que "para eso no queremos cambio. Queremos una alternativa".

"Creo que es una evidencia de que el PP necesita a Vox" porque "en España hay votantes que jamás votarían al PP y algunos que, por lo que sea, no votarían a Vox", ha explicado Ortega Smith. Cree también que "hay que hacer un frente común" entre ambos partidos para "dar una patada democrática al PSOE y a las políticas del sanchismo".

Para eso, advierte, se "necesita valentía, decir la verdad y ser transparentes". En este sentido, ha remarcado que el PP "cuando llegan al Gobierno dejan todo intacto" y que "ese tiempo ya pasó. Ha llegado el tiempo de decir la verdad y cumplirla". Ha puesto de ejemplo como el PP "acepta a pies juntillas consensos como la ideología de género" que, ha apuntado, "es falsa y no está cumpliendo los objetivos que dice que busca".

Sobre este asunto ha prometido que cortarán "todos los chiringuitos a las feminazis" y que derogarán "todas estas leyes de manera fulminante cuando llegaremos al Gobierno". El motivo es que "están pisoteando derechos fundamentales como la presunción de inocencia".

Homenajes a los etarras y la salud de Olona

El secretario general de Vox también ha comentado algunos asuntos como el auge de los homenajes a etarras en las fiestas del País Vasco y Navarra, cómo se ridiculiza a la Policía y a la Guardia Civil, la salud de Macarena Olona y los movimientos para criminalizar a Vox.

Sobre lo primero, ha recordado que "lo que está ocurriendo con los homenajes a los etarras los lleva denunciando Vox desde su fundación". En estas localidades como Alsasua lo que sucede es que se intenta "criminalizar a las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado". Ha pedido que "la Delegación del Gobierno directamente los prohiba".

También, ha señalado que desde su partido no pueden "aceptar la hipocresía política" y sentarse en los homenajes a las víctimas "al lado de un Gobierno que está aliado con Bildu". Cree que "hay que estar dispuestos a votar la ilegalización de estos partidos" y de leyes que endurezcan las penas de los enaltecen el terrorismo.

En la entrevista también ha salido la cuestión de la baja de Macarena Olona del partido por cuestiones de salud y su comienzo del Camino de Santiago. El secretario general de Vox ha dicho que no va a hacer "especulaciones sobre la vida priva de alguien" y que si ella "quiere hacer el Camino lo que le digo es buen Camino, peregrina". "Que su salud se recupere cuanto antes y por eso deseo que tenga un buen camino y que sirva para su recuperación", ha añadido y no ha querido entrar en hipótesis sobre su baja: "pierden el tiempo, nosotros no podemos estar a este tipo de cuestiones".

Javier Ortega Smith ha hablado también de cómo se busca criminalizar a su partido llegando incluso a pedir desde la izquierda su legalización. Ha dicho que "es verdad" que desde los comienzos siempre les han "intentado criminalizar" y que "el mensaje ha sido negativo". Algo, para lo que "no sólo se ha prestado la izquierda".

Ha apuntado que su partido "ha sentado en los tribunales a los golpistas, que llevó al Tribunal Constitucional los estados de alarma de Pedro Sánchez y que hizo una moción de censura en los que nos quedamos solos". "Nos han matado 77 veces y lo seguirán haciendo", ha remarcado Ortega Smith que asegura, pese a lo que dicen las encuestas, que "Vox sigue creciendo". "Cuanto más nos acercamos al Gobierno más nos criminalizan, más nos señalan y más nos ponen ese halo de supuesta ilegalidad", ha añadido.