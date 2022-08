La última secuestraniños pide asilo humanitario en Suiza con la ayuda de dos abogadas feministas

Paola Carolina Amador Martín, la madre de Tenerife que el pasado 16 de julio secuestró a su hija Alena, ha pedido asilo humanitario en Suiza, confirmando así que su intención es no regresar a España. El pasado viernes, un centro federal perteneciente a la Secretaría Estatal para las Migraciones (SEM) de dicho país registraba la petición oficial, una estrategia que demuestra que la mujer estaría siguiendo a pies juntillas el plan que ella misma dejó por escrito en unos documentos encontrados en su casa antes de fugarse.

Tal y como reveló Libertad Digital, dichos manuscritos recogían anotaciones sueltas en las que Paola dejaba entrever sus intenciones. Además de la frase "no voy a entregar", la mujer había anotado el organismo al que pretendía recurrir -"Oficina de protección a la infancia de Suiza"-, así como cuál era su objetivo: pedir "asilo humanitario". De hecho, en un primer momento, parece que apuntó "asilo político", pero esta segunda palabra aparece tachada.

A pesar de las evidencias, la juez decidió darle una oportunidad después de que le enviase el resguardo de un billete de avión y se comprometiera a regresar a Tenerife el pasado 12 de agosto. Sin embargo, tal y como había advertido el padre de la pequeña Alena, su ex no cumplió su palabra. Paola se escudó en que su vuelo había sido cancelado porque su compañía aérea se puso en huelga, pero lo cierto es que no justificó por qué no cogió cualquiera de los vuelos alternativos que le ofrecieron.

Abogadas feministas

El hecho de que, dos semanas después, siga sin regresar y haya pedido asilo humanitario en Suiza demuestra que su única intención era engañar a la magistrada para ganar tiempo, algo que, según denuncia su expareja, habría conseguido gracias a la ayuda de dos abogadas feministas, que se definen a sí mismas en su perfiles sociales como activistas de los derechos humanos.

Se trata de Paloma Torres López e Isabel Díez Velasco, fundadoras de un despacho llamado Medusa, y seguidoras en Twitter de Olivier Peter, conocido abogado de etarras e independentistas fugados, que también se habría hecho cargo en Suiza de la defensa de Verónica Saldaña, la mujer que ha secuestrado a sus mellizos de ocho años.

Orden de detención internacional

El pasado 12 de agosto, tras asumir el engaño, la juez decidió dictar una orden europea de detención contra su clienta, a la que además decidió suspenderle la patria potestad de la pequeña Alena. Sin embargo, las dificultades que Suiza -país que no forma parte de la UE-pone para extraditar a los extranjeros reclamados por la Justicia son de sobra conocidos por todos.

Precisamente por eso, el abogado de Joel Prieto acaba de presentar un nuevo escrito en el Juzgado Número 3 de Güímar para solicitar que la magistrada vaya ahora un paso más allá y dicte una orden de detención internacional, que deberá cursarse a través del Sistema de Información de Schengen (SIS), de una oficina central de Interpol o del Ministerio de Justicia de Suiza (OFJ). Asimismo, el letrado hace hincapié en que dicho país es uno de los firmantes del Convenio Internacional de La Haya ratificado en 1980, en virtud del cual se compromete a entregar a España de inmediato a cualquier menor que haya sido víctima de un secuestro parental.