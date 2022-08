Junts per Catalunya (JxCat), el partido del prófugo Carles Puigdemont y la procesada por corrupción Laura Borràs, ha presentado su auditoría sobre el gobierno de la Generalidad y el resultado ha sido un cero en todo lo relativo al objetivo de la independencia. Según el secretario general de la formación, el indultado Jordi Turull, "así no podemos continuar". Y es que según el análisis de los junteros, el Govern de la Generalidad avanza hacia el autonomismo, no hacia la independencia.

Según la tesis de Turull, el acuerdo de gobierno suscrito con los republicanos no se está cumpliendo porque no se construyen las condiciones para aplicar el "mandato" del 1-O y no se trata de suscribir otro acuerdo para seguir en el gobierno regional, sino de exigir que ERC cumpla con los compromisos adquiridos.

Los posconvergentes consideran que la mesa de diálogo con el Gobierno no sirve para cumplir con el objetivo de la independencia y que ERC no está por la labor de reconstruir la unidad estrategia del independentismo. La amenaza de ruptura, sin embargo, no es inminente. JxCat esperará a los resultados y promesas del debate de política general en el parlamento autonómico, que se celebrará a finales de septiembre, para decidir si pone en manos de sus afiliados la decisión de continuar en el gobierno o salir de él.

Antes de ese debate de política general, para el que Aragonès ha anunciado un plan para la autodeterminación, se celebrará la manifestación separatista de la Diada, el 11 de septiembre, que servirá como termómetro del estado de movilización y agitación de las bases independentistas. Y después del debate parlamentario, los actos en recuerdo del quinto aniversario del golpe de estado fallido.

El factor Borràs

También se tiene que dirimir en el parlamento catalán el caso de Laura Borràs, la expresidenta de la cámara. JxCat se niega a elegir un sustituto porque considera que Borràs debería poder ejercer como presidenta del Parlament a pesar de estar procesada por la concesión de subvenciones a un amigo condenado en otra causa por falsificación de billetes y narcotráfico.

Ese es el flanco por donde ERC ataca a JxCat y le acusa de jugar con el crédito y el prestigio de la institución parlamentaria al negarse a nombrar un sucesor de Borràs y dejar en manos de ERC la presidencia de la cámara.

Congreso de ERC

Sea como fuere, la posibilidad de que JxCat abandone el gobierno de la Generalidad no parece afectar mucho a ERC. Sus dos principales líderes, Oriol Junqueras y la fugada en Suiza Marta Rovira, se han dirigido por carta a los militantes de su partido para anunciarles que optan a un tercer mandato y que adelantan el congreso unos meses y que este se celebrará el 6 de noviembre, una vez lo ratifique la dirección del partido el próximo 17 de septiembre.

Tanto Junqueras como Rovira están confiados en que renovarán el apoyo de los militantes, lo que supondrá también un espaldarazo para sus respectivos segundos, Pere Aragonès y la portavoz parlamentaria Marta Vilalta. La línea estratégica se discutirá a primeros de 2023, una vez reelegidos Junqueras y Rovira.

La intención de los republicanos es seguir explotando las negociaciones con el Gobierno para presentarse ante el electorado independentista como la única fuerza que puede desencallar lo que denominan machaconamente "conflicto de Cataluña con el Estado". También quieren aprovechar el desorden en JxCat para tratar de asaltar los principales feudos de la antigua Convergencia en las próximas elecciones municipales.