La Generalidad catalana se vuelca con el líder marroquí al que quiere expulsar el Ministerio de Interior

Mohamed Said Badoui, el presidente de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Comunidad Musulmana (Adecom) sobre el que pesa una orden de expulsión de España, cuenta con el apoyo del gobierno separatista catalán. A Said Badoui le acusa la Policía Nacional de difundir el discurso más radical del islam, el salafismo y de ejercer un férreo control sobre la población musulmana de Reus y Tarragona al punto de imponer sus teorías sobre las vestimentas femeninas.

Pero este individuo cuenta con el apoyo de las autoridades locales de Reus, de los grupos municipales del PSC, ERC y Junts per Catalunya (JxCat), así como de Podemos y de la CUP. Y ahora se ha sumado la consejería de Igualdad y Feminismos de la Generalidad catalana, cuya titular, la republicana Tània Verge, recibió este lunes a Said Badoui en la sede de su departamento. Según esta consejera, las acusaciones contra Said Badoui son "infundadas". En un texto de su cuenta de Twitter, Verge asegura además que "la participación en la vida pública no puede ser penalizada según la nacionalidad" y exige al Ministerio del Interior la suspensión de la orden y "la revisión rigurosa de su caso".

Ens reunim amb @MohamedSaidBad2 amb motiu de l’ordre d’expulsió dictada amb acusacions infundades. La participació en la vida pública no pot ser penalitzada segons la nacionalitat. Exigim al Min. de l’Interior la suspensió de l’ordre i la revisió rigorosa del seu cas. pic.twitter.com/GpsDTiP5hT — Tània Verge Mestre (@taniaverge) August 29, 2022

Según la tesis de los partidos separatistas y de izquierdas, Said Badaoui es un "activista en defensa de los derechos de los musulmanes y contra el racismo". De ahí que Verges sostenga también en su mensaje que "la participación en la vida pública no puede ser penalizada por la nacionalidad", que según ella es lo que ocurre con Said Badoui.

Discurso salafista

Sin embargo, los informes policiales apuntan que este dirigente islamista se opone a las iniciativas para prevenir la radicalización de los jóvenes de origen magrebí, que pretende imponer el uso del hiyab en las escuelas y también en los documentos de identidad. Además, aboga porque los musulmanes dispongan de un estatuto propio contrario al ordenamiento jurídico español y se caracteriza, según la Policía, por sus mensajes radicales en redes sociales. En un comunicado del Ayuntamiento de Reus se dice que el expedientado trabaja "codo con codo con las entidades y el Ayuntamiento para garantizar los derechos de los vecinos". Said Badaoui llegó a España con su familia cuando tenía diez años. Ahora, con cuarenta, ha pedido la nacionalidad española, que le ha sido denegada por sus actividades y mensajes.

La Generalidad mantiene desde el comienzo del pujolismo su política favorable a la inmigración de los países del Magreb porque considera que al tratarse de personas que no tienen el español como lengua materna son más fáciles de convencer para que acepten los programas de inmersión lingüística en catalán de la administración autonómica.

Según los últimos datos del Instituto de Estadística de Cataluña, el Idescat, de enero de 2021, los ciudadanos de procedencia marroquí forman la comunidad extranjera más nutrida, con un total de 238.192 personas. Los marroquíes suponen el 19,02% del conjunto de la población extranjera residente en Cataluña, muy por encima de los inmigrantes procedentes de Hispanoamérica.

Islamismo y topless



Las ideas de Said Badoui sobre la vestimenta de las mujeres contrasta con la última campaña de la consejería de Igualdad y Feminismo en favor de la práctica del topless en playas, piscinas y otros espacios públicos. Esta campaña coincide con otra de la Generalidad sobre las distintas formas de tapar el cuerpo y las caras de las mujeres musulmanas.